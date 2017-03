UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Mauro si prepara a lasciare Humilidad ma...

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 24 MARZO: L'AVVERTIMENTO DI FELIPE - E' tempo dell'ultima puntata settimanale di Una vita, che oggi tornerà su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa. Teresa sarà nuovamente protagonista con le sue indagini sul passato di Cayetana. Preoccupato che la tutrice di Tano possa commettere qualche grave errore, l'avvocato metterà con lei le cose in chiaro, dicendogli che dovrà fare attenzione alle sue mosse: in tal caso, lui dirà la verità a Celia! Nel frattempo, Mauro sarà sempre più convinto di non poter proseguire la sua relazione con Humilidad. Progetterà quindi di essere sincero con la fidanzata, dicendole di non essere innamorato di lei. Ma ancora una volta il coraggio di andare fino in fondo gli mancherà: proprio quando si preparerà a confessare i suoi sentimenti alla donna che dovrebbe sposare, lei lo anticiperà, rivelandogli di non poter pensare ad una vita senza di lui. La donna infatti non sarebbe in grado di provvedere a se stessa...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PROBLEMI IN VISTA PER ELVIRA? - Nel periodo in cui i protagonisti di Una vita Mauro e Teresa saranno separati come non mai, anche l'altra coppia regina della telenovela dovrà affrontare difficoltà a non finire. Simon ha deciso di porre fine alla sua relazione con Elvira, consapevole che Arturo non potrà mai dare la sua benedizione alla loro unione. La giovane ha faticato a nascondere la sua delusione per questa scelta, finendo per arrabbiarsi con l'amato, tanto da esagerare in più di un'occasione. Dopo avere baciato Maria Luisa davanti al padre in occasione della festa di Carnevale, la giovane Valverde farà la civettuola anche con Burak, l'amico di Arturo ospite in casa loro. E secondo rumors insistenti provenienti dalla Spagna, potrebbe essere questo l'inizio di guai anche peggiori: notando un certo interessamento tra il nuovo arrivato e la figlia, il padrone di casa potrebbe persino favorire un loro futuro insieme. Che ne sarà allora dell'amore per Simon?

© Riproduzione Riservata.