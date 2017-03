UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: cambio della guardia? Marco Cartasegna non convince (Trono Classico)

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA NON CONVINCE, ARRIVA IL CAMBIO DELLA GUARDIA? – Se il percorso di Luca Onestini è ormai agli sgoccioli, quello di Marco Cartasegna è appena iniziato. Il tronista milanese, però, non convince il pubblico e alla luce di quanto accaduto nel corso dell’ultima registrazione potrebbe esserci anche un cambio della guardia in corso. Marco Cartasegna, infatti, sin dal suo arrivo sul trono di Uomini e Donne, ha sempre provocato Luca Onestini portando in esterna la sua corteggiatrice Soleil Sorgè che, nel corso dell’ultima registrazione, ha ufficialmente rinunciato a conoscerlo per continuare il suo percorso con Luca. La decisione di Soleil è stata un duro colpo per Marco che non ha gradito l’esterna fatta da Onestini con Federica provocando il collega che, tuttavia, per evitare il peggio, anche grazie all’intervento di Maria De Filippi, ha preferito non rispondere. L’atteggiamento di Marco, però, non piace al pubblico e mai come stavolta il trono classico non riesce a fare breccia nel cuore dei telespettatori che rimpiangono la presenza dei tronisti della prima parte della stagione. Sul web, così, cominciano a circolare rumors su un clamoroso cambio della guardia in corsa. Sul trono di Uomini e Donne, così, potrebbe arrivare anche un altro tronista, soprattutto se Luca dovesse scegliere nelle prossime registrazioni. Il nome più gettonato e che scatenerebbe l’entusiasmo del pubblico è sicuramente quello dell’ex corteggiatore di Sonia Lorenzini, Alessandro Schincaglia che ha lasciato un bellissimo ricordo nel pubblico. Maria De Filippi, dunque, deciderà di far arrivare sul trono un volto nuovo?

