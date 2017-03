UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani all’attacco, Marco Firpo cade nella rete? (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI VUOLE MARCO FIRPO – Gemma Galgani vuole trovare l’amore a tutti i costi. Dopo aver sperato, invano, di poter ricominciare accanto a Giorgio Manetti che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi, Gemma Galgani ha deciso di partire all’attacco di Marco Firpo. Tra la dama e il cavaliere dai lunghi capelli biondi c’è stato già un flirt che, tuttavia, è finito per una serie d’incomprensioni e per i sentimenti che Gemma aveva ancora per Giorgio. La dama, però, stavolta, sembra decisa a conquistare il cavaliere al punto che, nel corso dell’ultima registrazione del trono over, si è sbilanciata baciando anche più volte in studio Marco. Firpo, però, deluso e timoroso di soffrire ancora, ha già chiuso la porta a Gemma che, però, da donna ottimista e innamorata dell’amore, non ha alcuna intenzione di arrendersi. La dama, infatti, sente il bisogno di avere accanto a sé un uomo con cui trascorrere il resto della vita e condividere gioie e dolori delle sue giornate. La scelta è ricaduta proprio su Marco e la dama storica del trono over è intenzionata ad usare tutte le armi a sua disposizione pur di riuscire a conquistarlo. Ci riuscirà? In attesa di scoprirlo, nessuno crede alle intenzioni di Gemma Galgani. Da Giorgio Manetti a Tina Cipollari, sono tanti i protagonisti del trono over che non credono al ritrovato interesse di Gemma per Marco credendo che, in realtà, quello della dama sia il tentativo di restare sulla cresta dell'onda e continuare a far parlare di sè.

© Riproduzione Riservata.