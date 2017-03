Uomini e Donne / Anticipazioni, Luca e Soleil avvistati in esterna: scoccato un lungo bacio! (Trono Classico)

uomini e donne, luca onestini e soliel sorge

Uomini e Donne anticipazioni, nuovo bacio tra Luca Onestini e Soleil Sorgè in esterna: l'avvistamento - Luca Onestini e Soleil Sorgè sempre più vicini! Lo conferma un avvistamento di pochi minuti fa direttamente dalla nuova esterna che vredremo nel corso della prossima registrazione. Una segnalazione fatta al Vicolo delle News svela infatti che il tronista e la corteggiatrice hanno trascorso insieme un pò di tempo a Cinecittà e qui tra i due è arrivato un bacio appassionato. È sempre la segnalazione che svela, tuttavia, che i due fossero appartati e intenti a baciarsi prima dell'arrivo della troupe di Uomini e Donne, cose che conferma ormai la grande attrazione e, probabilmente, l'inizio di un vero e proprio sentimento. Un durissimo colpo per Giulia Latini che dopo aver lasciato il programma nel corso dell'ultima puntata ha deciso di tornare e fare un ultimo tentativo alla conquista del cuore di Luca che, ormai, sembra essere totalmente preso da Soleil. Potrebbe questo essere anche il gesto che pone fine alla conoscenza della bionda corteggiatrice con Marco Cartasegna, che sembra essere arrivato troppo tardi per tentare realmente un concreto avvicinamento alla Sorgè. Un'anticipazione che aumenta le attese in vista della prossima registrazione del Trono Classico.

