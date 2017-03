Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Anna e Nino si danno una chance? (Trono Over 24 marzo)

nino e anna trono over

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda l'ultima parte del Trono Over: Anna e Nino si danno un'altra chance! (24 marzo 2017) - La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Dopo una puntata molto particolare che ha visto protagonisti Nino e Anna al centro di un forte scontro culminato con le lacrime della dama, oggi si riparte proprio da loro. Dopo numerose domande mirate, entrambi infatti ammettono che il sentimento per l'altro è ancora vivo; Anna dichiara allora di volerlo vedere fuori e in privato per capire bene, così insieme escono dallo studio. Si passa allora a Graziella e Giovanni F. che si sono visti ma non trovati benissimo. Lei oggi pensa che lui voglia scusarsi per avere preso male il suo rifiuto ma Giovanni nega che sia questa la sua intenzione anzi, ha detto alla redazione che voleva ricominciare con lei. Graziella non è però d'accordo soprattutto per la differenza d'età: lui dichiara di avere 82 anni, lei invece non vuole svelarlo ma, a sorpresa, si intromette Gemma e lo svela al suo posto.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda l'ultima parte del Trono Over: scontro di fuoco tra Gemma e Graziella (24 marzo) - Gemma ricorda infatti di essere sua coetanea ma questo scatena Graziella che non perdona la sua rivelazione. Lo studio si anima mentre Graziella parla di plastiche facciali, denti rifatti e molto altro puntando il dito verso la Galgani. Lo scontro si accende particolarmente, tanto che le due dame arrivano a discutere faccia a faccia. Non va meglio tra Chiara e Giuseppe: il cavaliere svela di avere qualche dubbio sul proprio interesse, mentre la signora conferma i suoi sentimenti; in studio si scatenano nuovi battibecchi fino a quando Graziella decide di concedere a Giovanni un ballo, probabilmente l'ultimo. Intanto, nel finale di puntata, Nino ed Anna rientrano in studio: lei confessa che vorrebbe vederlo fuori per un paio di giorni perché ha ancora dei dubbi su di lui, ma quando Gianni Sperti lancia la fatidica domanda, nessuno dei due dichiara di essere pronto per lasciare il programma.

© Riproduzione Riservata.