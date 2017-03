Uomini e Donne / Video, sfiorata la rissa tra Gemma e Graziella: Maria De Filippi costretta ad intervenire

Uomini e donne, maria de filippi gemma graziella

Uomini e Donne, sfiorata la rissa tra Gemma e Graziella: interviene Maria De Filippi (Video) - Nuova e furiosa lite quella scoppiata nella puntata del Trono Over andata in onda oggi. Nel finale al centro dello studio Graziella ha deciso di chiudere la conoscenza con Giovanni soprattutto per la differenza d'età tra loro. Se il cavaliere non ha avuto problemi nel dichiarare i suoi 82 anni, la dama non ha voluto svelare i suoi, ma ci ha pensato Gemma Galgani ad annunciarlo al pubblico. "Ha la mia età lei, ricordo che la signora è mia coetanea, io ho 67 anni" ha dichiarato la nota ex di Giorgio Manetti. Frase che ha fatto infuriare Graziella, che ha lasciato la sua postazione per un faccia a faccia con Gemma, per la quale ha sempre mostrato di non avere grande simpatia. "Certo ho la tua età - ha allora risposto Graziella, infuocando po la discussione - però io non mi sono fatta tirare la pelle e fare tutti i ritocchini come hai fatto tu!". Le due signore si sono così fronteggiate scatenando però molte critiche quando Graziella ha spostato il discorso sull'aspetto fisico "Io ho qualche chilo in più perchè ho avuto dei figli, tu no!"; il rinfacciare alla Galgani di non aver avuto bambini non è piaciuto al parterre femminile che ha perciò trovato offensive le parole di Graziella. Gli animi si sono allora ulteriormente scaldati, tanto che la De Filippi ha lasciato la sua postazione per assicurarsi che la situazione non degenerasse, soprattutto visto che anche Tina Cipollari ha lasciato il suo posto per schierarsi con Graziella. (Qui trovate il video completo della lite)

