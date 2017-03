VICTORIA/ Anticipazioni puntata 24 marzo 2017: la Regina è incinta. Sopravviverà? (finale di stagione)

Victoria, in prima Tv assoluta su LaEffe

VICTORIA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 24 marzo 2017, LaEffe trasmetterà gli ultimi due episodi di Victoria, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Il motore del cambiamento" e "La giovane Inghilterra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: le nozze fra Victoria (Jenna Coleman) e Albert (Tom Hughes) procedono a gonfie vele, così come la Luna di miele. Il Principe, tuttavia, sembra alquanto annoiato dagli eventi mondani a cui è costretto a partecipare, mentre il rapporto con la Regina prosegue senza intoppi. Intanto, il Duca di Wellington (Peter Bowles) giunge a Palazzo per controllare alcuni affari e di certo non può tollerare la vicinanza fra Victoria e Albert. Nella Corte si mormora inoltre di già che il reale interesse del Principe sia il casato e non la donna che ha sposato. Più tardi, Albert propone a Victoria di allargare la famiglia e provare ad avere un bambino, ma la ragazza non è d'accordo. Anzi, è molto turbata dalla possibilità di diventare madre e decide di chiedere consiglio alla sua Ancella. Ripensa infatti ad una sua cugina morta in precedenza proprio per parto e vorrebbe che le fornisse un rimedio per evitare di rimanere incinta. La Regina scopre in seguito che Albert intende fare un discorso pubblico contro la schiavitù, grazie alla libertà del suo titolo. Il Principe sottolinea inoltre alla moglie di aver bisogno di avere una posizione chiara nella Corte. Per sistemare le cose nella sua cerchia, la Regina deve prima risolvere la questione della moglie dello zio, che non ha sposato con il consenso regale e decide di nominarla duchessa di Inverness. Ore dopo, Albert nota una vicinanza sconveniente fra Ernest (David Oakes) e la Baronessa di Lehzen (Daniela Holtz) e deciderà di ricordargli con chiarezza che si tratta di una donna sposata. Nel frattempo, Francatelli raggiunge Eliza (Samantha Colley) su richiesta di Skerrett (Nell Hudson), che è preoccupata per la salute della sua bambina. Il giorno del discorso il Duca di Wellington apprende del ruolo assegnato alla moglie del Duca di Sussex (David Bamber), Cecilia (Daisy Goodwin). Ernest invece comunica ad Elize qual è la volontà di Albert e che la loro liason non può considerarsi di certo innocua. La donna, nascondendo le lacrime, decide di allontanarlo senza rivelargli i suoi veri sentimenti. Quella sera, dopo un discorso convincente alla popolazione, Albert sorprende Victoria a saltare convulsamente sul letto. Comprende così che l'astinenza è ciò che vuole e decide di accordargliela.

VICTORIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 MARZO 2017, EPISODIO 7 "IL MOTORE DEL CAMBIAMENTO" - Negli ultimi due episodi di Victoria, assisteremo ad un cambio di rotta dei pensieri della Regina. Quest'ultima infatti, è rimasta incita del Principe ed ora è preoccupata per il parto. La madre insiste perché si astenga dagli affari di Stato e pensi solo a riposarsi a tempo pieno. I Ministri chiederanno invece a Vittoria di scegliere un reggente nel caso in cui dovesse morire di parto e che il bambino riuscisse a sopravvivere. Anche se vorrebbe che fosse Albert ad assumere il trono, i conservatori non sono d'accordo, ma Sir Peele crede di poter influenzare il Principe e decide di sostenerlo. Albert invece si interessa alla costruzione della ferrovia per migliorare il Paese, un progetto che viene incoraggiato dalla Regina.

VICTORIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 MARZO 2017, EPISODIO 8 "LA GIOVANE INGHILTERRA" - Vittoria continua ad andare in giro in carrozza ogni giorno per salutare i suoi sudditi, mostrando il pancione. Lo zio, il Duca di Cumberland ed ora Re di Hannover, torna in Inghilterra rabbioso e le comunica che il popolo non accetterà mai un tedesco come reggente. La minaccia inoltre in modo poco velato: la Regina potrebbe morire. Il tentato omicidio avviene nel giugno del 1840, ma fallisce. Cumberland si trova in prima linea per salire al trono, ma nega ogni coinvolgimento nell'attentato. Oxford invece viene dichiarato non colpevole a causa dell'infermità mentale e trasferito in manicomio. Mesi dopo, la Regina dà alla luce una bambina sana: Vittoria.

