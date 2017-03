ALESSANDRA AMOROSO / Il tributo ad Amici, il video (Verissimo, 25 marzo)

Alessandra Amoroso

ALESSANDRA AMOROSO, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: IL VIDEO DEL SUO SUCCESSO AD AMICI (VERISSIMO, 25 MARZO) – Tra i tanti ospiti che questo pomeriggio saranno presenti nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo figura anche il nome della famosa cantante italiana Alessandra Amoroso che negli ultimi mesi ha monopolizzato il panorama musicale con il suo album di successo Vivere a colori. In attesa di conoscere dalla diretta interessata le ultime notizie che la riguardano e soprattutto i prossimi impegni professionali, vi segnaliamo come in queste ore sui profili social abbia pubblicato un post contente il video che riporta alla sua partecipazione al talent Amici che di fatto è stato trampolino di lancio per la sua carriera. In particolare è il video del momento in cui lo schermo gigante sancisce la sua vittoria in quella edizione con tanto di abbraccio con Maria De Filippi. Nel post si legge una piccola dedica per i tantissimi fans che continuano a seguirla: “Grazie per questa vita che mi avete regalato e per questi anni insieme”. La pubblicazione del video appare come un omaggio alla trasmissione della De Filippi che proprio questa sera esordirà con la fase serale. Clicca qui per vedere il video.

ALESSANDRA AMOROSO, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: NON CI SARANNO DUETTI ALL’ARENA DI VERONA, ECCO PERCHÉ (VERISSIMO, 25 MARZO) – Alessandra Amoroso si sta dimostrando sempre di più artista di caratura internazionale. Per lei tantissimi impegni in questi giorni con i fan che tuttavia stanno aspettando con particolare interesse ai due concerti che si terranno il 28 ed il 29 aprile nello splendido scenario dell’Arena di Verona. Del doppio appuntamento ha parlato anche la stessa artista di origini salentine nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano torinese La Stampa, evidenziando che non ci saranno ospiti e duetti peraltro spiegandone il motivo. L’Amoroso ha infatti rimarcato: “Non vorrei deludere chi si aspetta ospiti o duetti: a parte il corpo di ballo della maestra Peparini, sul palco non ci sarà nessuno. Quei due concerti sono una festa che mi merito e che mi voglio godere dall’inizio alla fine. La produzione sarà incredibile, le sorprese non mancheranno. Sarà molto più che spettacolare”. Dunque non resta che mettersi in fila per accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili qualora ne fossero rimasti.

