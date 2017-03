ALESSANDRA AMOROSO/ La cantante pronta per un duetto (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Alessandra Amoroso e Morgan, Amici 2017

ALESSANDRA AMOROSO, LA CANTANTE È OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Questa sera, sabato 25 marzo, andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 2017. Tra gli ospiti annunciati c'è anche lei, Alessandra Amoroso, vincitrice di Amici nel Serale trasmesso durante la primavera del 2009. La cantante è stata in più di un'occasione invitata da Maria De Filippi per partecipare, in qualità di ospite, alla trasmissione del sabato sera di Canale 5. Alessandra Amoroso non ha mai dimenticato la vittoria del talent della De Filippi, dove tutta la sua carriera ha avuto inizio. Senza la sua partecipazione alla fase finale del programma molto probabilmente non avremo mai ascoltato brani quali 'Vivere a colori' e 'Comunque andare'. Alessandra Amoroso è stata invitata in occasione della prima puntata del Serale per duettare insieme a Morgan, coach della squadra Bianca. Insieme i due, secondo le anticipazioni trapelate dopo la fine della prima registrazione, duetteranno sulle note della canzone 'Il cielo in una stanza'.

ALESSANDRA AMOROSO, LA CANTANTE È OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: IL SUO NUOVO SINGOLO (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Alessandra Amoroso, in queste ultime settimane, sta vivendo un periodo magico. Nel weekend appena trascorso ha lanciato il suo nuovo singolo, dal titolo 'Fidati ancora di me', che ha ottenuto da subito un successo straordinario sulle piattaforme digitali quali Spotify e iTunes. Su Youtube, attraverso il canale ufficiale Alessandra Amoroso Vevo, ha già ottenuto oltre 300 mila visualizzazioni. Sempre in questi ultimi giorni, Alessandra Amoroso è stata una delle protagoniste assolute della prima tappa del concerto di J Ax e Fedez a Roma, dove ha cantato il singolo 'Piccole cose', brano contenuto all'interno dell'album 'Comunisti col rolex'. Inoltre, la Amoroso, nella giornata di mercoledì 22 marzo 2017 ha regalato a tutti i suoi fan il docufilm 'Vivere a colori', in onda in prima serata su Fox Life, durante il quale i telespettatori hanno potuto gustarsi le immagini exclusive del backstage del Tour.

ALESSANDRA AMOROSO, LA CANTANTE È OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: L'ESORDIO (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Alessandra Amoroso è nata nel 1986 a Galatina, in provincia di Lecce. Le origini salentine della Amoroso sono sempre state una variabile fondamentale nella carriera scintillante dell'artista. Ha raggiunto la notorietà vincendo l'ottava edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi. Da allora ha venduto oltre 1.400.000 dischi. Tre anni fa, nel 2014, ha vinto i premi Best Italian Act e Best Europe South Act agli Mtv Europe Music Awards. Ha all'attivo 7 album.

