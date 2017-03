ALESSANDRA PIERELLI/ L’ex tronista ritorna in tv (Verissimo, 25 marzo 2017)

Verissimo in onda su Canale 5

ALESSANDRA PIERELLI, L’EX TRONISTA OSPITE SU CANALE 5: RINGRAZIA I FAN PER IL SOSTEGNO (VERISSIMO, 25 MARZO) - Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Canale 5 un nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nel celebre salotto televisivo tanti ospiti tra cui uno dei personaggi più amati della storia della trasmissione Uomini e Donne. Si tratta dell’ex tronista Alessandra Pierelli in passato compagna di Costantino Vitagliano. La Pierelli è molto cambiata dal periodo in cui frequentava Costantino e soprattutto il mondo dello spettacolo tant’è che ora si dedica a tempo pieno alla propria famiglia ed in particolare ai propri due bambini. In attesa di sapere di più sul suo attuale momento e sulle prossime sfide che aspettano in futuro la Pierelli, vi segnaliamo un post pubblicato dall’ex tronista sul proprio profilo Instagram con tanto di foto che la vede nel backstage del programma della Toffanin. Tra l’altro si legge: “Ci vediamo sabato a Verissimo!!”. Migliaia di fan le hanno fatto sentire il loro calore ed affetto con la stessa Pierelli che ci ha tenuto a ringraziarli.

ALESSANDRA PIERELLI, L’EX TRONISTA OSPITE SU CANALE 5: I SUOI SUPEREROI (VERISSIMO, 25 MARZO) - Tra pochissimo farà il proprio ingresso nello studio di Verissimo l’ex volto noto della trasmissione Uomini e Donne, Alessandra Pierelli celebre anche per la frequentazione con lo showman Costantino Vitagliano. Alessandra oggi è una tenera mamma che stravede per i propri due bambini come del resto conferma un post che ha pubblicato in queste ore sul proprio profilo Instagram. Nel post si vede una foto che ritrae di spalle i due bambini con tanto di zaino e quindi pronti ad andare a scuola. Gli zaini dei bambini raffigurano due supereroi che probabilmente sono molto amati da loro ed ossia Spiderman e Batman. Per la Pierelli invece i supereroi sono i suoi due figli come del resto lei stessa ha sottolineato nel post raccogliendo centinaia di Mi Piace da quanti la seguono e con diversi commenti di supporto: “Che forti!”, “Stupendi i tuoi cuccioli”, “I tuoi uomini bellissimi” e “Sono meravigliosi”. Per vedere la foto ed il post clicca qui.

