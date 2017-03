ALESSANDRA VIERO È MAMMA/ È nato il figlio Roberto Leone: l'annuncio di Quarto Grado (25 marzo 2017)

Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi

ALESSANDRA VIERO È MAMMA, È NATO IL PICCOLO ROBERTO LEONE: L'ANNUNCIO DI QUARTO GRADO (25 MARZO 2017) - Fiocco blu per Alessandra Viero: è nato il piccolo Roberto Leone. La giornalista di Quarto Grado, che fino a qualche mese fa ha condotto il programma al fianco di Gianluigi Nuzzi, è finalmente diventata mamma. Un sogno che nutriva da tempo e che allo stesso tempo l'ha sorpresa: "Un'avventura meravigliosa", come ha dichiarato a Blogo prima del ritiro dagli studi televisivi. In questi mesi, i telespettatori si sono mostrati fortemente preoccupati per l'assenza di Alessandra Viero, non per il lieto evento, quanto perché l'ingresso della sua sostituta Elena Tambini ha fatto sorgere qualche dubbio sul ritorno della giornalista sul piccolo schermo. Lo stesso Nuzzi invece ha specificato più volte, soprattutto al momento dei saluti, fatto in diretta, che si tratta solo di un arrivderci e che la Viero ritornerà ad essere il suo braccio destro già a settembre. Avrà quindi a disposizione mesi di coccole e carezze e momenti speciali da vivere con il suo piccolo Roberto Leone. L'annuncio della nascita è stato tra l'altro dato proprio da Quarto Grado durante la puntata di ieri sera. Come è accaduto in passato, Alessandra Viero preferisce mantenere l'assoluta riservatezza su tutto ciò che la riguarda. Ecco perché non è possibile reperire che pochissime notizie sul suo conto. La vedremo presto nelle vesti di neo mamma, stretta in un abbraccio tenero con il suo bimbo?

Tanti auguri alla nostra @AlessandraViero e a Fabio che hanno dato alla luce il piccolo Roberto Leone! ????#QuartoGrado pic.twitter.com/qXWwOhHz8V — Quarto Grado (@QuartoGrado) 24 marzo 2017

© Riproduzione Riservata.