AMBRA ANGIOLINI/ L’attrice nei panni di giudice al talent (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Ambra Angiolini, Amici 2017

AMBRA ANGIOLINI, L’ATTRICE NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Ambra Angiolini, giudice ad Amici 16: tutto pronto per il serale dello show di Maria De Filippi. Appuntamento questa sera, sabato 25 marzo su Canale 5 a partire dalle 21.30 con la nuova edizione del talent di Mediaset: dopo l'accademia durata tutto l'anno, gli studenti si sfidano in diretta in prima serata. I giudici saranno appunto Ambra Angiolini, Daniele Liotti, Ermal Meta ed Eleonora Abbagnato. Come da tradizione, i ragazzi di Amici saranno divisi in due squadre, i bianchi e i blu e si sfideranno in ballo, danza, musica e recitazione per arrivare alla finale e vincere l'edizione di quest'anno. In palio fama, gloria e la possibilità di lavorare per davvero in televisione, facendo carriera.

AMBRA ANGIOLINI, L’ATTRICE NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5: CURIOSITÀ (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - In un video postato sulla pagina Facebook per lanciare il programma, Ambra Angiolini ha detto di sentirsi emozionata per il debutto di Amici il serale. Ambra ha anche detto di augurarsi di non piacere a tutti, ma di risultare sempre interessante per il pubblico così come per i ragazzi della scuola di Amici. Ha poi dato un consiglio agli alunni del reality di Maria De Filippi: quello di non dire parolacce. Ambra viene da quest'ambiente, per cui riteniamo che sarà un giudice comprensivo, attento, generoso e umano, che si immedesimerà nelle paure e nelle emozioni dei ragazzi della scuola di Amici. Recentemente Ambra Angiolini ha compiuto 40 anni: al settimanale Vanity Fair, l'ex bambina prodigio di Non è la Rai ha dichiarato di sentirsi più felice ora rispetto a quando aveva 20 anni, è più consapevole, libera, matura, nella vita privata come sul lavoro. Oggi è una mamma ed una donna in carriera, è rinata dopo un momento di smarrimento come artista ed è felice delle scelte che ha compiuto. Si diverte come non ha mai fatto prima. Il suo orgoglio più grande è la figlia Jolanda, punto di riferimento e fonte di goia costante per l'attrice romana.

AMBRA ANGIOLINI, L’ATTRICE NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5: LA CARRIERA (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Ambra Angiolini esordì in televisione ad appena 15 anni nel programma di Canale 5 Bulli & pupema il successo arrivò nel 1992 con Non è la Rai, iconico programma di Gianni Boncompagni che lanciò la Angiolini e tante altre sue giovani amiche nel firmamento delle stelle italiane. Pubblicò quattro dischi, divenne l'idolo delle ragazzine, ideò una linea di merchandising dedicata a Non è la Rai, divenne famosa e paparazzata ovunque, prima ancora di aver compiuto 20 anni. Ambra si allontanò poi dalla scene e ripensò a lungo al suo destino. Il rilancio della carriera avvenne vari anni dopo, nei panni di attrice: prima con alcuni flop clamorosi, poi con il grande cinema. Ha recitato in Saturno Contro, 7 minuti, Stai lontana da me, Immaturi. Oggi è una delle più apprezzate interpreti del panorama italiano.

© Riproduzione Riservata.