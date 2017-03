ARROW 5 / Anticipazioni puntata 25 marzo 2017: Tina entra nel team in sostituzione di Black Canary

Arrow 5, in prima Tv assoluta su Italia 1

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 25 marzo 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Una seconda occasione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Laurel (Katie Cassidy) racconta ad Oliver (Stephen Amell) di essere stata salvata dalla sorella, che è riuscita a teletrasportarla sulla Wave Rider e riportarla al presente. Anche Felicity (Emily Bett Rickards) è sorpresa nel vedere l'amica, anche se trova tutto molto strano e per qualche minuto dimentica di rivelare a Oliver che John (David Ramsey) si trova in prigione. Nel passato, Oliver viene picchiato duramente da Gregor (David Meunier), che ha capito come il suo interesse per Kovar (Dolph Lundgren) sia legato a Laurel. Nel presente, la squadra non riesce a festeggiare appieno il ritorno di Laurel, ma Oliver è ormai propenso ad accettare che a volte i miracoli sono possibili. Nella notte, Felicity fa un test del DNA su Laurel di nascosto per scoprire la verità, ma anche se il profilo corrisponde, intuisce che si tratta del doppleganger Black Siren. In quel momento, Laurel attacca il team grazie al suo potere sonico, ma in seguito fugge. Il team scopre poi che l'evento è collegato a Prometheus. Oliver incontra poi Adrian Chase (Josh Segarra) perché difenda John e viene informato che la morte di Billy verrà insabbiata, per evitare che la popolazione entri nel panico. Dopo essere stata affrontata da Prometheus, Black Siren contatta di nuovo Oliver e gli racconta che il metaumano ha minacciato di ucciderla per ottenere il suo aiuto, ma Felicity è pronta a reagire. Ordina infatti alle reclute di intervenire non appena vede Black Siren estrarre un dispositivo dalla giacca, ma Oliver crede che abbia sbagliato e che debbano capire perché stanno vivendo tutto questo. Intanto, Wild Dog (Rick Gonzalez) spinge Curtis (Echo Kellum) a rivelare che cosa gli stia accadendo, visto che è strano dalla sera del party e scopre che è stato lasciato dal marito. John invece ha modo di parlare brevemente con Chase, prima che il Generale Walker (Garry Chalk) lo faccia trasportare nella prigione militare. Dopo un altro confronto con Oliver, Felicity decide di parlare con Black Siren e le rivela che rimarrà in gabbia per sempre. Oliver vede in lei la sua occasione di redimersi, ma non è in grado di capire che non ha di fronte Laurel. Black Siren tuttavia rompe la porta con il suo potere, approfittando di un momentaneo blackout. Felicity però rivela al team che è stata lei a farla fuggire e che intende tracciarla con la nanotecnologia. Una volta individuata Black Siren, Oliver viene fermato da Prometheus, mentre il doppleganger attacca Felicity. Anche se Arrow cerca di convincerla a stare dalla loro parte, Black Siren inizia ad urlare, ma Curtis la blocca grazie ad un sonar. Più tardi, Chase rivede di nuovo John e gli suggerisce di colpirlo, solo per avere la possibilità di impedire il trasferimento. Nel passato, Oliver sta per essere ucciso, ma in suo soccorso spunta un arciere: Talia (Lexa Doig).

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 MARZO 2017, EPISODIO 11 "UNA SECONDA OCCASIONE" - Durante un incidente agli STAR Labs, un'agente sotto copertura, Tina Boland, svilupa un urlo sonico dopo aver visto il compagno morire per mano dello spacciatore Sean Sonus. Nel presente, Adrian rivela a Oliver che l'NSA sta indagando sul Generale Walker, ma che i documenti sono scomparsi. Oliver, Rene e Curtis raggiungono poi Hub City per reclutare Tina, ma inizialmente ricevono un rifiuto. Si convince solo quando l'aiutano a fermare un attacco di Sonus, un metaumano con poteri simili a quelli di Black Canary. Oliver decide infine di rivelare la sua vera identità a Tina solo per onvincerla. Intanto, Felicity incontra un gruppo di hacktivisti da cui ha tratto ispirazione durante gli anni del college ed ottiene il file su Walker.

