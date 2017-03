Alba Parietti e Marcello Nuzio/ Cosa aspettarsi dopo la Disney? (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le Stelle

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, COSA C'È DA APSETTARSI STASERA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 MARZO) - Alba Parietti e Marcello Nuzio, la coppia concorrente a Ballando con le stelle al centro delle polemiche. Sabato sera davvero molto movimentato per Alba Parietti, seppellita dalle feroci critiche di Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli: la diva italiana reagisce con la sua proverbiale grinta e in studio è il caos. La Parietti, umiliata dai due giudici, si lancia in un lungo sfogo nel quale parla di assenza di rispetto e dignità e il pubblico in studio e da casa le dà ragione. Nella prossima puntata che andrà in onda sabato 25 marzo rivedremo Alba Parietti ballare in coppia con Marcello Nuzio. La Parietti dopo aver smaltito la rabbia della puntata scorsa è tornata in sala prove con la solita ironia e l'impegno di una donna caparbia che non molla mai: sui social network Alba ha postato una foto del dietro le quinte, mentre è impegnata a memorizzare la nuova coreografia. Il messaggio è per Guillermo e Selvaggia: la showgirl resiste. Alba Parietti non sfida in realtà gli altri, ma semmai , ognuno di noi sfida se stesso, i suoi limiti e paure e le condivide e confronta con gli altri. Ognuno porta qualcosa al gruppo.Ognuno di noi vede l'altro migliorare, faticare, soffrire riuscire o fallire e tutti siamo solidali tra noi e' bellissimo , ci si sente protetti dal gruppo ,ed è' scattata una forma di empatia totale nel gruppo. C'è un'energia positiva è il piacere di stare insieme. Ognuno alla fine avra' vinto una gara con i suoi limiti, qui si gioca per sfidare i propri limiti e si impara sia dai maestri sia dall'avversario sopratutto a conoscere realtà diverse tutte affascinanti .

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, COSA È SUCCESSO UNA SETTIMANA FA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 MARZO) - Nell'ultima puntata, la quarta della stagione, Alba Parietti e Marcello Nuzio hanno interpretato una coreografia ispirata a Malefica, la strega Disney. Al termine della performance i voti sono stati rasoterra: Ivan ha dato un 4, Carolyn un 5 ma gli altri tre giurati hanno tirato fuori una inutile e gratuita cattiveria. Selvaggia ha dato 2, Guillermo Mariotto 1 e Fabio Canino addirittura zero. Alba è esplosa dicendo ai giudici che devono imparare a rispettare le persone, che non possono permettersi di dare del ridicolo ai vip in gara che lavorano sodo dietro la consulenza dei ballerini professionisti del corpo di Ballando con le Stelle. Noi siamo dalla parte di Alba Parietti: quello del sabato sera su Rai Uno è un varietà, un programma di intrattenimento, uno show pensato per divertire il pubblico, non è l'Accademia del Balletto del Teatro San Carlo di Napoli. Ma qualcuno dei giudici evidentemente non l'ha capito. E' la stessa Alba a dire di avvertire la necessità di doversi difendere dalla giuria: eccezion fatta per Carolyn Smith, unica vera tecnica, i giudici di Ballando con le Stelle non hanno alcuna preparazione per sindacare le performance di danza nel merito. Eppure lo fanno. Fabio Canino le ha dato della ridicola, Selvaggia Lucarelli della goffa, Guillermo Mariotto addirittura ha offeso anche il ballerino professionista dicendo che non c'è uno sviluppo, i passi erano brutti e fa sempre gli stessi errori. Zazzaroni ha criticato Canino per l'aggettivo ridicolo difendendo la Parietti dalle grinfie della Lucarelli, eccessiva e oltre misura come raramente l'abbiamo vista. Secondo la Parietti, giocano con i nervi e la psiche dei concorrenti, nel tentativo di diventare loro stessi protagonisti dello spettacolo e rubare la scena ai ballerini. Come darle torto.

