Amici 2017 Serale / Ed. 16 anticipazioni prima puntata 25 marzo: ospiti, duetti musicali e squadre in gara

AMICI 16 SERALE 2017, DIRETTA E ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 25 MARZO: OSPITI E DUETTI – A breve scenderanno in campo la Squadra Bianca di Morgan contro la Squadra Blu di Elisa per aprire le danze della 16esima edizione del serale 2017 di Amici. Chi saranno gli allievi a scendere in pista? La Squadra Blu è composta da Riccardo Marcuzzo, Federica Carta, Michele Perniola, Cosimo Barra, Vittoria Markov e Andreas Muller. Di contro, la Squadra Bianca vede protagonisti Shady Fatin Cherkaoui, Lo Strego, Mike Bird, Thomas Bocchimpani, Sebastian Melo Taveira e Oliviero Bifulco. I quattro nuovi giudici del programma, così come anticipato attraverso i precedenti focus sono Ermal Meta, Ambra Angiolini, Daniele Liotti ed Eleonora Abbagnato. Quali saranno gli ospiti di questa prima puntata in onda oggi, 25 marzo? Scopriamolo di seguito tramite le ultime anticipazioni! Insieme ai 4 giudici, a dare la sua opinione sulle esibizioni in gara, troveremo Luca Zingaretti, il mitico “Commissario Montalbano” della rete ammiraglia di Casa Rai. Oltre all’attore, spazio per i duetti e gli ospiti musicali. Ecco perché, alla corte di Maria De Filippi arriveranno nuovamente Emma Marrone e Alessandra Amoroso. La prima duetterà con Elisa, mentre la seconda canterà insieme a Morgan. Durante il corso della prima puntata d’esordio del serale 2017, spazio anche per i Clean Bandit e Jasmine Thompson. In ultimo, la parte comica verrà affidata al duo Luca&Paolo.

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 25 MARZO: LA SQUADRA BLU DI ELISA – Attraverso i precedenti focus, abbiamo rivelato chi saranno i giudici del serale 2017 di Amici 16 così come gli allievi ed i vocal coach della Squadra Bianca. In questo nuovo aggiornamento invece, scopriamo da chi è formata e capitanata la Squadra Blu. A dirigere le danze come un perfetto direttore d’orchestra, ritroveremo per il terzo anno di fila Elisa. La cantautrice, durante l’edizione numero 14 ha debuttato nel serale scontrandosi con Emma Marrone e portando la sua Squadra alla vittoria grazie all’indiscutibile successo di Stash and The Kolors, veri trionfatori dei Blu. Lo scorso anno invece, Elisa è scesa in campo insieme ad Emma scontrandosi con Nek e J-Ax capitani della Squadra Blu che ha regalato la gloria a Sergio Sylvestre. Per l’edizione numero 16 invece, Elisa riconquista il suo “colore originario”: gli porterà fortuna? Staremo a vedere! Nel frattempo, insieme all’artista ritroveremo Riccardo Marcuzzo, Federica Carta, Michele Perniola per il canto e Cosimo Barra, Vittoria Markov e Andreas Muller per la danza. Il team di Elisa verrà completato dal valido supporto di Rudy Zerbi (per il canto) e Veronica Peparini (per la danza).

AMICI 16 SERALE 2017 A NTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 25 MARZO: LA SQUADRA BIANCA DI MORGAN – Stasera, sabato 25 marzo, a partire dalle 21.10 andrà in onda la prima puntata del serale 2017 di Amici 16. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha cambiato “pelle” con un forte rinnovamento. Dopo lo scorso anno in veste di “giudice speciale”, per questa sedicesima edizione Maria De Filippi ha voluto arruolare Morgan a tutti gli effetti facendolo diventare di fatto, il direttore artistico della Squadra Bianca. Insieme al musicista di Monza, troveremo anche Boosta (per il canto) e Alessandra Celentano (per la danza) nelle vesti di “aiutanti” speciali (oppure co-coach). Ma quali sono gli allievi che hanno avuto di diretto l’accesso al serale 2017? Per quanto riguarda il canto ritroveremo Shady Fatin Cherkaoui, Lo Strego, Mike Bird, Thomas Bocchimpani; per la danza invece, spazio per Sebastian Melo Taveira e Oliviero Bifulco. Quali saranno le strategie del camaleontico ex leader dei Bluvertigo? Proprio nelle ultime ore, l’artista ha ricevuto un attacco “diretto” dalla sua “rivale”, Elisa: “ho scoperto anche il suo lato aggressivo, da stratega, che ho visto nella registrazione della puntata di sabato. Quasi diabolico”, queste le parole della cantante intervistata da Marco Mangiarotti.

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 25 MARZO: I GIUDICI - Stasera, sabato 25 marzo, a partire dalle 21.10 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset si apriranno nuovamente le porte del serale 2017 di Amici 16. A distanza di circa un anno (la scorsa edizione ha debuttato in prime time il 2 aprile), la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi ritorna in pista ancora più forte di prima: cosa succederà? Due squadre totalmente rinnovate così come (quasi) l'intero cast. Tra le varie novità però, il regolamento non cambia di molto in quanto, come ben sapete: "Squadra che vince non si cambia". Queen Mary per questo nuovo anno, nonostante il suo recente impegno sanremese, non ha perso la voglia di creare un cast di tutto rispetto dietro un programma che, nonostante recenti critiche, pare ancora funzionare notevolmente. C'è infatti chi parla già di "morte del reality show" ma la conduttrice non sembra essere d'accordo. Dopo "C'è posta per te" e "Le Olimpiadi della TV", torna questa sera in pista Maria De Filippi con il programma più talentuoso della televisione italiana, suddiviso in cantanti e ballerini con doti creative di rilievo. Prima di partire con la “gara”, scopriamo di seguito la nuova giuria che giudicherà i ragazzi nel corso del serale. In prime time troveremo, Ermal Meta, Ambra Angiolini, Daniele Liotti ed Eleonora Abbagnato. Chi vincerà la 16esima edizione di Amici? In attesa di potere scoprire chi sarà il primo eliminato della serata, vi consigliamo di non perderci di vista per avere il quadro generale di ciò che vedrete a breve tra esibizioni, ospiti musicali e siparietti comici degni di nota: pronti per una scorpacciata di anticipazioni e news? Bene, cominciamo pure!

