Amici 2017 / Video, Federica Carta scoppia in lacrime: Maria De Filippi interviene (serale 25 marzo)

Amici 2017, Federica Carta scoppia in lacrime durante l'esibizione di Vittoria: Maria De Filippi interviene (Serale, 25 marzo 2017) - Una grande emozione quella provata da Federica Carta nel corso di questa prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, sfociata in un lungo pianto. Tutto è capitato nel corso della bellissima esibizione di Vittoria Markov sulle note di Mina, dove la ballerina ha interpretato la metafora del giudizio degli uomini indossando una parrucca che la facesse apparire calva. Un momento davvero intenso e toccante che ha scatenato qualcosa in Federica Carta che, dal posto, è scoppiata in lacrime. Un pianto così straziante il suo che ha attirato l'attenzione di Maria De Filippi che, nel pieno dell'esibizione di Vittoria, ha lasciato la sua postazione per recarsi da Federica. La conduttrice di Amici l'ha abbracciata, cercando di consolare il suo pianto, dovuto probabilmente ad un ricorso o ad una particolare empatia con la situazione presentata nella coreografia magistralmente creata da Giuliano Peparini. Una grande emozione per tutti quella data infatti dall'esibizione di Vittoria, e soprattutto per Federica che, solo dopo qualche minuto, è riuscita a calmarsi e a lasciarsi alle spalle le lacrime, continuando a concentrarsi sulla sfida di questa prima puntata del serale che l'ha già vista in ballottaggio per il primo posto nello scontro per l'eliminazione finale. (ecco il video con l'esibizione di Vittoria e le lacrime di Federica)

