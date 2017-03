Amici 2017 serale / Ed. 16, Anticipazioni puntata 1 aprile: sconfitta in arrivo per i Bianchi?

amici 2017 registrazione serale

AMICI 16, SERALE: ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE PUNTATA 1 APRILE 2017: MORGAN CONVINTO DI BATTERE ELISA - Anche nella nuova registrazione del serale di Amici si prevede una sfida molto accesa e non priva di colpi di scena. In una recente intervista Elisa si è detta infatti sorpresa del lato aggressivo e competitivo di Morgan, capitano della squadra Bianca. La strategia del cantante ha portato i Bianchi ad aggiudicarsi la prima vittoria in questa edizione del serale di Amici, ma una volta studiate le mosse del rivale, Elisa potrebbe stupire mettendo in campo argute risposte. E se la scorsa settimana non è bastato il duetto con la sua amica ed ex collega proprio ad Amici, Emma Marrone, l'esibizione con gli ospiti di questa sera potrebbe far propendere la giuria dalla parte dei Blu, già scottati da un'importante perdita. Tuttavia Morgan è più che convinto di poter conquistare la vittoria del serale, tanto che in una recente intervista a La Stampa ha dichiarato: "Se i ragazzi mi ascoltano e fanno quello che gli dico non ho dubbi. Vinciamo noi e quindi rivinco io. Amo troppo la musica e ormai so come individuare il talento. A X Factor ho dimostrato di avere occhio. Lo farò anche qui".

AMICI 16, SERALE: ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE PUNTATA 1 APRILE 2017: TOCCHERA' AI BIANCHI PERDERE UN ELEMENTO? - C'è grande attesa per la nuova registrazione del serale di Amici di Maria De Filippi che si terrà questa sera nel noto studio di Canale 5. Morgan ed Elisa sono pronti a darsi battaglia per la seconda volta in un'edizione che si preannunica davvero ricca di colpi di scena. Se nella prima puntata saranno i Blu a perdere il loro primo elemento, questa sera potrebbe anche toccare ai Bianchi. Lo Strego, Shasy, Mike Bird, Sebastian, Oliviero e Thomas sono i ragazzi che compongono la squadra dell'eclettico Morgan, pronto a schierare tutte le sue armi nel tentativo di conquistare nuovamente la vittoria. A votare i ragazzi ancora i quattro nuovi giudici: Ambra Angiolini, Ermal Meta, Daniele Liotti ed Eleonora Abbagnato. Ancora ignoto invece il nome del giudice speciale di questa sera, che conosceremo durante la registrazione. Due squadre molto diverse i Blu e i Bianchi, come notato anche nel corso del daytime e molto affini al proprio direttore artistico. Saranno molti anche gli ospiti che nella registrazione di questa sera, che andrà in onda sabato 1 aprile, duetteranno con i ragazzi del serale di Amici.

