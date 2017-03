Antonio Palmese e Samanta Togni/ Accendono il gossip! (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le Stelle

ANTONIO PALMESE E SAMANTA TOGNI, COSA ASPETTARSI DA STASERA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 MARZO) - Antonio Palmese e Samanta Togni: coppia concorrente a Ballando con le stelle fa scintille in pista e fuori. Sempre più feeling tra il bell'Antonio e la sua partner di danza, Samantha Togni: i due hanno superato il turno e dato nuovi spunti al gossip, scatenato su una loro presunta relazione sentimentale. Ecco cos'è successo. Nella prossima puntata con Antonio Palmese e Samanta Togni siamo certi che i due ballerini daranno nuovi spunti ai giornali di gossip: l'interesse tra i due è evidente ed è anche reciproco, a dispetto delle garanzie che offre Cristian Panucci e che gli stessi Antonio e Samantha si affannano a ribadire. Certo, magari non è amore ma di certo è una fortissima simpatia a legarli, almeno per il momento. Una simpatia che traspare anche dalle coreografie che eseguono e dai fuori onda delle prove settimanali. Chissà se l'affetto non evolverà in qualcosa di più serio e duraturo: i fan di Ballando con le stelle tifano senz'altro per loro e li salvano regolarmente per vedere nascere la relazione tanto sognata.

ANTONIO PALMESE E SAMANTA TOGNI, COSA È SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 MARZO) - Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, la quarta di quest'edizione, Antonio Palmese e Samanta Togni hanno ballato un sensualissimo tango: il pubblico ha apprezzato tantissimo l'esibizione facendo addirittura una standing ovation. Sandro Mayer, giurato speciale, ha definito la performance coinvolgente e provocante mentre Roberta Bruzzone, altro giudice speciale, li ha elogiati. Guillermo Mariotto ha sottolineato il sex appeal di Samantha e fatto allusioni sul tenero che c'è tra i due. In controtendenza Fabio Canino per il quale Antonio Palmese ha mancato di interpretazione e coinvolgimento: i fan in studio ha rumoreggiato mentre Selvaggia Lucarelli ha detto che Palmese, poco conosciuto al grande pubblico, deve impegnarsi il doppio per impressionare gli spettatori. Per Carolyn promozione a pieni voti: la coppia formata da Antonio Palmese e Samanta Togni è affiatata, anche se nella coreografia non sempre hanno mantenuto gli sguardi intensi, per cui il giudice tecnico ha consigliato ai due di lavorare sull'interpretazione. Tante belle parole ma voti molto bassi: un misero 4 da parte di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, 5 per Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, addirittura 3 da parte di Carolyn Smith che pure sembrava la più clemente dei cinque giudici. In ogni caso il favore del pubblico salva Antonio Palmese e Samanta Togni che torneranno a esibirsi sabato prossimo, 25 marzo, sempre su Rai Uno a partire dalle 21.30. Antonio Palmese e Samanta Togni sono una coppia di ballerini davvero molto affiatata: c'è ritmo, complicità, coordinazione tra i due e forse il motivo non è soltanto il duro lavoro che svolgono in sala prove. Antonio non ha fatto mistero della sua cotta per la bellissima ballerina dichiarando ad alcuni giornali di essere molto attratto da lei. Samantha però è ufficialmente impegnata con l'ex calciatore Cristian Panucci, presente allo show sabato sera e inquadrato dalle indiscrete telecamere della Rai: Panucci ha anche parlato con Palmese, per assicurarsi che la complicità rimanga soltanto in campo artistico e che non si trasformi in altro. Samantha ha assicurato che il suo compagno non è geloso e che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Dobbiamo crederle? D'altronde Antonio, uomo bellissimo e prestante, è single: lo ha confessato proprio in questi giorni alle riviste di gossip dicendo anche di essere pronto per avere una storia seria con una donna. Sarà arrivato il momento giusto? Lo scopriremo sabato sera.

