BALLANDO CON LE STELLE 2017/ Ed.12 quinta puntata: diretta, eliminati e classifica (oggi, 25 marzo)

Ballando con le stelle 2017

BALLANDO CON LE STELLE 2017, QUINTA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, COPPIE FAMOSE IN SCENA (OGGI, 25 MARZO) - Vanno avanti le sfide a colpi di anca sul palco di Ballando con le stelle 2017: stasera, sabato 25 marzo, Rai 1 ospiterà la quinta puntata della nuova edizione del talent guidato da Milly Carlucci. Come è stato annunciato la settimana scorsa, tutti i concorrenti dovranno vestire i panni di una coppia famosa, appartenente al mondo dello spettacolo o tratta da celebri romanzi: un'occasione splendida per riportare, per esempio, sulle scene i componenti della famiglia Addams (come toccherà a Parietti e Nuzio), ma anche i mitici Wolverine e Tempesta (coppia assegnata a Samanta Togni e Antonio Palmese). Sette giorni fa Oney Tapia è riuscito finalmente a portare a casa la vittoria, grazie al tesoretto gentilmente donato dai due Ballerini per una notte, Franco Nero e Vanessa Redgrave: durante la terza puntata il concorrente aveva strappato ben cinque 10 alla giuria, e il pubblico ha esultato vedendolo (finalmente) sul primo posto del podio. Ad essere eliminato, invece, è toccato a Fausto Leali, che gareggiava insieme ad Ornella Boccafoschi: il cantante ha perso al televoto contro Christopher Leoni ed Ekaterina Vaganova. Più tardi, dopo le votazioni della giuria, saranno nuovamente i telespettatori a decidere chi saranno i prossimi a lasciare il talent della prima rete nazionale: chi ballerà meglio?

BALLANDO CON LE STELLE 2017, QUINTA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, LA VITTORIA DI MILLY CARLUCCI (OGGI, 25 MARZO) - Milly Carlucci è riuscita a portare a casa una vittoria schiacciante: la 12esima edizione di Ballando con le stelle è iniziata con la concorrenza di C'è posta per te, ma Maria De Filippi ha mandato in onda l'ultima puntata del suo people show ormai due settimane fa, e l'ultima sfida di audience che si è consumata il sabato sera ha visto trionfare la prima rete nazionale. Ma andiamo con ordine: sette giorni fa Canale 5 ha trasmesso le Olimpiadi della TV di Uomini e Donne, un a sorta di maratona pronta a mescolare diversi cavalli di battaglia della rete ammiraglia Mediaset (da Amici a Striscia la notizia). Una maratona che si è però fermata al 16.83% di share con 3 milioni e 87mila spettatori al seguito, quando Ballando con le stelle ha raggiunto invece il 20.35% e sfondato la soglia dei 4 milioni. Alla fine, dunque, la vittoria è arrivata: ma la sfida torna a farsi ardua per l'appuntamento odierno. Canale 5, infatti, trasmetterà la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Ballando con le stelle riuscirà a tenergli testa?

BALLANDO CON LE STELLE 2017, QUINTA PUNTATA: DIRETTA E ELIMINATI, I BALLERINI PER UNA NOTTE (OGGI, 25 MARZO) - Dopo Franco Nero e Vanessa Redgrave, due nuovi volti saranno pronti a prendere il ruolo di Ballerini per una notte nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2017 in programma stasera sul piccolo schermo di Rai 1: si tratta degli ex calciatori Zico e Claudio Gentile, che tutti ricorderanno sul campo dei Mondiali dell’82, quando la nostra Nazionale ha portato a casa il titolo di campioni del mondo. I due ex atleti si daranno da fare tra colpi di anca e passi, ricevendo i giudizi della giuria della trasmissione e decidendo a chi assegnare il prezioso Tesoretto di Ballando, in grado di ribaltare le sorti della classifica. L’attesa è alle stelle: come se la caveranno?

