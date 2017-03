BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane dal 27 al 31 marzo: Bill si prepara a lasciare Los Angeles?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE SETTIMANALI 27-31 MARZO: BILL LASCIA LOS ANGELES? - La prossima settimana di Beautiful sarà davvero molto ricca di novità per molti dei protagonisti della soap. Quasi tutti i Forrester e gli Spencer, infatti, rientreranno dalla trasferta in Australia anche se per qualcuno di loro potrebbe essere arrivato il momento di ripartire. Sarà questo il caso di Bill, molto deluso dopo essere stato testimone della felicità di Ridge e Brooke. I suoi sentimenti per la Logan non sono venuti meno, ma quanto ancora potrà sopportare di vederla al fianco dell'odiato sarto? Con questi presupposti, il padre di Liam e Wyatt prenderà seriamente in considerazione la possibilità di lasciare la città, allontanandosi da Brooke una volta per tutte. Per questo, consapevole che i figli potranno cavarsela anche senza di lui, organizzerà il suo trasferimento: ma siamo davvero certi che andrà fino in fondo? Proprio mentre il magnate sarà pronto a darsi per vinto, forse per la prima volta nella sua vita, Brooke farà una clamorosa scoperta che potrebbe farle rivedere l'amore in un'ottica diversa...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE SETTIMANALI 27-31 MARZO: CRESCE IL SENSO DI COLPA DI QUINN - Non tutti i Forrester faranno ritorno a Los Angeles in tempi brevi. Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse negli Stati Uniti dal 27 al 31 marzo, infatti, Liam e Steffy continueranno la loro luna di miele nella quale la (di nuovo) neo-signora Spencer organizzerà una piacevole sorpresa per il marito. Anche Quinn ed Eric resteranno più del previsto in Australia, dove il patriarca organizzerà un'ultima romantica serata in compagnia della moglie. Questa iniziativa risulterà particolarmente gradita alla madre di Wyatt, che faticherà a nascondere il suo senso di colpa verso il marito, del tutto ignaro del recente flirt tra la donna e Ridge. La coppia in realtà ha deciso di porre fine a questa pazzia, che potrebbe causare la sofferenza di molte persone, tra le quali proprio Brooke ed Eric. Ma nonostante questa convinzione, riusciranno anche a cancellare i propri sentimenti, ogni giorno più forti?

© Riproduzione Riservata.