BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Liam al fianco dei Forrester contro Quinn?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STEFFY E LIAM UNITI NELLE DIVERSITA' - Il matrimonio di Steffy e Liam è diventato realtà nelle ultime puntate di Beautiful trasmesse negli Stati Uniti. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più della cerimonia che avete atteso a lungo? Come sicuramente già sapete i voti sono stati pronunciati davanti alla cornice da sogno della Sidney House Opera: Steffy è arrivata 'volando' su un'altalena ed è stata accompagnata all'altare da Ridge. Qui la aspettava un commosso Liam, che ha espresso il suo pensiero verso l'amata. Le sue promesse hanno confermato ciò che i fan già sanno e amano di questa coppia ovvero la loro diversità: lo Spencer ha voluto sottolineare di amare l'irriverenza di Steffy che lo spinge a fare delle cose nuove, impossibili da portare a termine neppure tra un milione di anni. Con Steffy niente è banale e lui non sa cosa lo aspetta e forse è proprio questo che, anche se lo terrorizza, gli fa amare la sua sposa. Discorso contrario per la Forrester: lei apprezza Liam perché libera il suo spirito e le permette di volare. Non poteva mancare il ricordo ai principi e ai sani valori di Liam (molto diversi da quelli di Wyatt...).

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 25 MARZO: LIAM AIUTA I FORRESTER? - Siamo ormai giunti all'ultima puntata settimanale di Beautiful che anche quest'oggi tornerà su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 circa. Si riparlerà di nuovo del progetto di Ridge di liberarsi di Quinn una volta per tutte, grazie alle quote della Forrester Creations in possesso della famiglia Spencer. Ad essere informato di questa novità oggi sarà Liam, protagonista dell'ennesima discussione a cuore aperto con Thomas. I due cognati sono davvero molto amici negli ultimi tempi! Il rampollo Forrester darà ulteriori dettagli sulle intenzioni di Ridge, oltre che di tutte le altre pedine coinvolte in questo complicato scacchiere. Anche Liam converrà che Quinn debba essere fermata prima che sia troppo tardi, dicendosi certo che la donna sia pericolosa e pronta a completare la sua scalata. E chi meglio di lui sa che con Quinn Fuller non c'è da scherzare? Nel frattempo, infatti, la madre di Wyatt porterà avanti la sua strategia per fare ricongiungere il figlio a Steffy: chi meglio di Ivy potrà aiutarla?

