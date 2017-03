BEETHOVEN 3/ Su Italia 1 il film con Judge Reinhold

Il film è in onda su Italia 1 alle 16.00

BEETHOVEN 3, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST - Beethoven 3 è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 16.00. Una pellicola di genere commedia prodotta nell’anno 2000 per la regia di David M. Evans. Il film rappresenta il terzo capitolo della omonima saga cinematografica, e nel cast sono presenti Judge Reinhold, Julia Sweeney, Joe Pilcher, Michaela Gallo, e Greg Pitts. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BEETHOVEN 3, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un cane di nome Beethoven, che George Newton invia a suo fratello Richard (Judge Reinhold) ma che in seguito dovrà restituirgli quando si vedranno tutti insieme in California, in una sorta di riunione di tutti i membri della famiglia. Richard, insieme a sua moglie Beth (Julia Sweeney) e ai suoi due figli Brennan (Joe Pichler) e Sara (Michaela Gallo), sta per partire all’insegna di un lungo ed avventuroso viaggio alla volta degli Stati Uniti a bordo del proprio camper. L’arrivo di Beethoven tuttavia crea un po’ di malcontento generale, spcie da parte di Beth e di Brennan. Ad essere immediatamente colpita invece è la piccola Sara, che subito lega con lui. Nel frattempo, si scopre che due pericolosi ma allo stesso tempo maldestri criminali sono sulle tracce della famiglia di Richard, in quanto quest’ultimo ha comparto un dvd di un film poco conosciuto all’interno del quale i due tizi avevano inserito un sistema operativo rubato. Inizia così l’inseguimento che i due criminali operano ai danni della famiglia di Richard. Ciascun loro goffo tentativo diviene vano grazie alla bravura e all’astuzia di Beethoven, che puntualmente li mette in difficoltà e li allontana. Inoltre, la prodezza e il coraggio di Beethoven faranno sì che la piccola Sara venga salvata, e finalmente i criminali assicurati alla giustizia.

