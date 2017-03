BELEN RODRIGUEZ/ News: Santiago con la Ghutra incanta i fans della showgirl, foto (oggi, 25 marzo 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SANTIAGO CON LA GHUTRA INCANTA I FANS DELLA SHOWGIRL, FOTO - La vacanza di Belen Rodriguez in Qatar al seguito del nuovo fidanzato Andrea Iannone continua e per la showgirl argentina è un ottimo modo per fargli scoprire cose nuove. Dopo avergli mostrato i canguri in Australia, Belen può mostrargli le bellezze del mondo arabo. Sulla pagina Facebook della Rodriguez troviamo diverse istantanee che ci mostrano il piccolo Santiago nella sua vacanza in Qatar: mentre dorme, mentre si diverte con la mamma, mentre gioca con lei in spiaggia, mentre fa il bagno in mare, mentre corre su un ponticello, mentre si fa coccolare dalla mamma. Uno scatto che invece troviamo sul web e di cui non si conosce invece la fonte ci mostra il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino con indosso la Ghutra, il copricapo composto da una kefiah di cotone e dal “cerchietto” Agal che si vede spesso indosso agli uomini che vivono nella zona dell’Arabia Saudita e del Bahrain”. Santiago in versione “sceicco” è piaciuto molto agli utenti di Instagram e la sua foto ha fatto il pieno di like: clicca qui per vederla.

