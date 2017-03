BLITZ/ Su Rai 4 il film con Jason Statham e Patty Considine (oggi, 25 marzo 2017)

film prima serata

BLITZ, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Blitz, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola britannica di genere thriller realizzata nel 2011 e prodotta dalle case cinematografiche Lionsgate UK, Davis Film e Current Entertainment. La regia è stata affidata a Elliott Leste mentre nel cast sono presenti Jason Statham, Patty Considine, Aidan Gillen, Zawe Ashton, David Morrissey e Mark Rylance. Tra i principali protagonisti di questo film c’è l’attore, regista e musicista britannico Patrick George Gonsidine. Nato nel settembre del 1974 ha iniziato la propria carriera nel mondo del cinema nell’anno 1999 recitando nella pellicola A Room for Romeo Brass diretta da Shane Meadows. Nel corso degli anni è stato scritturato per altri importanti progetti cinematografici tra cui ricordiamo Hypnotica di Nick Willing, In America - Il sogno che non c’era, Cinderella Man - Una ragione per lottare di Ron Howard, La fine del mondo di Edgar Wright, Il sosia - The Double di Richard Ayoade, Macbeth di Justin Kurzel, Now is Good di Ol Parker e The girl with all the gifts di Colm McCarthy. Ma ecco la rama del film nel dettaglio.

BLITZ, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato intorno alla figura di un mostruoso e malvagio serial killer da tutti conosciuto come The Blitz (Aidan Gillen), che da sempre è famoso in Inghilterra e soprattutto a Londra in quanto semina terrore specialmente tra le forze dell'ordine. Il killer infatti ritiene che questa categoria rappresenti il miglior posto dove scegliere le proprie vittime e che inoltre è ben consapevole che questa cosa gli dia la giusta popolarità e fama mediatica che tanto cerca. Quello che più interessa al killer è colpire ignari poliziotti che sono in giro per le vie di Londra e che non sospettano minimamente di poter cadere nelle trappole tese dall'astuto e pericoloso serial killer. Quest'ultimo infatti compie un omicidio dietro l'altro i quali sono tutti caratterizzati dalla velocità e dall'avere come comun denominatore le forze dell'ordine. Tuttavia però la sua fama è giunta all'orecchio di un sergente di nome Tom Brant (Jason Statham) che è noto per essere uno spietato poliziotto che usa però dei metodi poco ortodossi e che inizia a convincersi sempre più che è proprio lui a dover dare la caccia al serial killer. Le sue azioni infatti saranno rivolte esclusivamente a trovare il pericoloso assassino e a farlo smettere di compiere questi atroci delitti e farà di tutto pur di raggiungere questo suo obiettivo a qualunque costo.

