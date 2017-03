CAROLYN SMITH/ Darà voti più alti ai concorrenti? (Ballando con le stelle, 25 marzo 2017)

Immagine presa dal web

CAROLYN SMITH, I SUOI COMMENTI SULLE COREOGRAFIE (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Nella prima parte della puntata di Ballando con le stelle è Carolyn Smith ad assegnare un punteggio, che va da 0 a 10, per i concorrenti costretti a ballare da soli, riconoscere lo stile e tenere il tempo. Carolyn assegna alla maggior parte dei concorrenti voti che vanno tra 5 e 6, tranne ad Antonio Palmese che prende un 4, e Carolyn giustifica il suo voto dicendo che mancavano tanti elementi nella sua esibizione; e un 8 per Oney Tapia che nel suo boogie fa scintille. Nella seconda parte della puntata si torna alla tradizionale gara, dove Carolyn decreta il nome di chi dovrà ballare, attraverso delle buste segrete. Apre le danze, la coppia formata da Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira; i due mentre si avviano dalla sala delle stelle alla pista, viene mandato in onda una clip del lavoro svolto durante la settimana dai due concorrenti. Per la coreografia, Sara chiede al suo partner di ballare a petto nudo, e Martin subito fa notare la presenza della sua cicatrice sul basso addome; e allora inizia a parlare del brutto periodo passato, quando ha dovuto dire addio al mondiale per un tumore che si era formato sul nervo; e ha subito l'intervento per rimuoverlo il giorno dopo il suo compleanno. Martin nel suo samba dà il meglio di sè, e a fine esibizione Carolyn chiede a Milly di poter baciare Martin per il coraggio avuto nell'affrontare tanto dolore; un bacio, in quanto la preparatissima giudice sa cosa ha dovuto affrontare Martin, in quanto ha vissuto quell'esperienza sulla sua pelle.

Quando tocca ad Antonio Palmese, Carolyn conferma il suo pensiero della prima esibizione, in quanto non ci sono miglioramenti rispetto all'ultima puntata, i piedi si distorcevano ed era fuori tempo. Non ci sono complimenti nemmeno per Fabio Basile, che nel suo samba, Carolyn trova poco elegante. Passi da gigante e miglioramenti in Fausto Leali, che secondo Carolyn è finalmente entrato in gara; peccato che a fine serata viene eliminato. Nell'esibizione di Xenia, Carolyn si complimenta con lei, per le sue bellissime gambe, ma i complimenti vanno anche a Raimondo che è riuscito a far migliorare la sua ballerina, mortificandola durante la settimana; e a questo punto Carolyn dice a Raimondo che se rimproverarla porta questi risultati, può essere ancora più cattivo con lei.

Alba Parietti, sa di aver ballato male il suo paso double, e Carolyn conferma la sua teoria, dicendole che all'inizio era in anticipo, nelle prese è andata meglio, ma nei passi si nota un pò di carenza. Ballerini per una notte sono Franco Nero insieme a sua moglie Vanessa Redgrave. Un amore nato sul set, ma che a casa ha continuato a sbocciare grazie all'amore, il rispetto, la stima e la fiducia reciproca. Carolyn e tutta la giuria vengono rapiti da quell'atmosfera dolce che si crea in pista, e dove l'amore vero è palpabile. I ballerini per una notte, riescono ad avere 50 punti, un ricco tesoretto che Carolyn decide di donare ad Oney Tapia, per la sua grande doto di ballerino, pur se non vedente. Ed è proprio questo che rende Oney ancora più speciale; riesce ad eseguire le sue esibizioni anche senza vederci, e Carolyn è entusiasta dei suoi grandi progressi.

CAROLYN SMITH, COME SARANNO I SUOI VOTI QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Carolyn Smith, presiede la giuria di Ballando con le stelle, ormai dalla sua prima edizione; e ovviamente quando giudica sa cosa dire grazie alla sua esperienza. Alcuni concorrenti, infatti, credono che il suo giudizio valga molto di più rispetto a quello di tutta la giuria. Riusciranno i concorrenti a migliorare durante la settimana? Carolyn darà voti più alti, premiando gli sforzi dei vip in sala prove? Per scoprirlo basta sintonizzarsi su Rai Uno, questa sera, sabato 25 Marzo alle ore 20:35.

