CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA/ La coppia dello spareggio (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, LA COPPIA IN GARA: ANCORA UNA VOLTA SALVI IN EXTREMIS (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Nella prima serata di Rai 1 ritorna l’appuntamento con il programma Ballando con le stelle 2017 condotto come consuetudine da Milly Carlucci. Tra i concorrenti che stanno prendendo parte a questa edizione del talent c’è l’attore italiano Christopher Leoni in gara al fianco della ballerina professionista Ekaterina Vaganova, volto noto per gli appassionati del programma. Nonostante i due ce la stiano mettendo tutta con continui esercizi ed allenamenti in sala prove, nelle ultime due settimane hanno seriamente rischiato di essere eliminati riuscendo a salvasi soltanto nello spareggio finale. Nella puntata numero tre, infatti, Leoni e la Vaganova hanno battuto Anna Galiena e Simone di Pasquale con il 60% delle preferenze mentre nello scorso sabato hanno estromesso dal programma composta da Fausto Leali e Ornella Boccafoschi ottenendo il 61% dei voti. In attesa di scoprire se questa serra riusciranno ad evitare il pericoloso ballottaggio finale ricordiamo quanto fatto nella puntata di sabato 18 marzo.

CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: IL PUBBLICO A CASA LI PENALIZZA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Nella puntata di sabato 18 marzo Christopher Leoni, nella prima manche - quella in cui i concorrenti hanno dovuto cogliere il genere di ballo ascoltando la base musicale e quindi interpretandolo - si è comportato abbastanza bene. Infatti, Leoni ha immediatamente capito che si trattava di un freestyle, ed inoltre si è esibito in maniera quasi impeccabile come del resto ha confermato con il suo giudizio la presidente di Giuria Carolyn Smith per un buon 6. Nella seconda manche Christopher Leoni, in coppia con Ekaterina Vaganova, ha soddisfatto la giuria presentando un Charleston - Merengue di buon livello. Guillermo Mariotto ha valutato il tutto con un 5, mentre Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli hanno dato 6. Fabio Canino e la Smith i più larghi di manica con un 7 a testa, per un complessivo 37. Non l’ha pensata alla stessa maniera il pubblico a casa, che ha dato scarso credito alla loro performance: tant’è che la coppia si è dovuta sottoporre al vincente spareggio con Fausto Leali e Ornella Boccafoschi.

