CLEAN BANDIT/ La band lancerà un nuovo singolo? (Amici 25 marzo 2017)

Clean Bandit, Amici 2017

CLEAN BANDIT, LA BAND E’ OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 25 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera, sabato 25 marzo del talent show Amici di Maria De Filippi saranno presenti alcuni ospiti d'eccezione che daranno lustro ad un programma che negli anni si è saputo distinguere per la sua capacità di attirare un numero di spettatori sempre elevato. A ravvivare la serata ancor più sarà senz'altro la presenza del gruppo britannico Clean Bandit, specializzato in musica elettronica e in collaborazioni con altri artisti. La band aveva partecipato lo scorso dicembre anche alla finale di un altro talent show, X-Factor, duettando con la concorrente Roshelle con il brano Rockabye. Un argomento di conversazione sarà senz'altro il successo riscosso dal loro ultimo brano, per il quale hanno lavorato assieme ad un icona della musica rap come Sean Paul e alla cantante britannica Anne-Marie Nicholson, conosciuta dal pubblico solo come Anne-Marie. Il gruppo, che aveva esordito inizialmente come un quartetto, adesso è formato da tre elementi: i fratelli Luke Patterson e Jack Patterson e la fidanzata di quest'ultimo, Grace Chatto. I numeri parlano per loro, descrivendoli come una band di successo e che piace moltissimo ai giovani. Il fenomeno Clean Bandit sta pian pian coinvolgendo tutti, basta considerarli i 13 milioni di copie in singoli venduti e oltre un milione di album. Numeri da capogiro per una band che ha iniziato a fare sul serio da circa cinque anni.

CLEAN BANDIT, LA BAND E’ OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: IL LORO TOUR (AMICI, 25 MARZO 2017) - Recentemente Grace Chatto ha commentato ai tabloid britannici le sue sensazioni prima del tour che partirà il 1° aprile. La ragazza ha confessato che verranno suonate tutte le hits e alcune delle canzoni inserite nel nuoco album. Inoltre Grace ha affermato di aver apprezzato molto i concerti fatti a Chicago e Washington, oltre a New York che rimane sempre l'eccellenza. Grace ha parlato di Zara Larsson, cantante molto in voga in questo periodo che ha collaborato con i Clean Bandit nel singolo intitolato Symphon, una canzone d'amore. Per concludere la musicista ha dichiarato che le piacerebbe, un giorno duettare con Rihanna, cantante che ha da sempre affascinato Grace Chatto e che rappresenterebbe una validissima partner per uno dei featuring dei Clean Bandit.

CLEAN BANDIT, LA BAND E’ OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: CHE COSA RACCONTERANNO QUESTA SERA? (AMICI, 25 MARZO 2017) - Nel corso della trasmissione sicuramente i componenti della band avranno modo di parlare del percorso che li ha portati ad essere fra gli artisti più ricercati del momento. Avranno dunque la possibilità di dare dei consigli ai concorrenti di Amici di Maria De Filippi, che sono appena all'inizio di questo percorso che potrebbe portare al successo. Ci saranno anche dei duetti con alcuni degli allievi della scuola d'arte più famosa d'Italia.

© Riproduzione Riservata.