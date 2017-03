CORNETTI ALLA CREMA/ Su Iris il film Lino Banfi e Edwige Fenech (oggi, 25 marzo)

film seconda serata

CORNETTI ALLA CREMA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST - Cornetti alla crema, il film in onda su Iris oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere comica diretta da Sergio Martino ed interpretata da grandi nomi del cinema comico italiano come Lino Banfi, Milena Vukotic, Edwige Fenech e Gianni Cavina. Il film rientra del filone cinematografico della commedia sexy all'italiana che ha caratterizzata parte dell'industria del cinema del nostro Paese durante gli anni settanta e ottanta. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CORNETTI ALLA CREMA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - Domenico Petruzzelli, interpretato da Lino Banfi è un abilissimo sarto altamente specializzato nella realizzazione di sublimi abiti talari. A tal proposito offre la propria professionalità presso la Città del Vaticano. Molti membri del clero sono sui fedelissimi clienti. Domenico è sposato con Elena da cui ha avuto un figlio, Aristide, un ragazzino molto timido ed imbranato. Vive in un lussuoso appartamento che affaccia su San Pietro. Il suo miglior amico e vicino di casa è Gabriele Arcangeli, interpretato da Gianni Cavina. Gabriele è da sempre un inguaribile donnaiolo. Proprio per questo motivo Domenico lo invidia profondamente. Lui ormai, è condannato ad una vita familiare chiusa e ricca di responsabilità. Durante un viaggio di lavoro nei pressi di Rovigo, Domenico conosce Marianna, interpretata da Edwige Fenech, una giovane e bella studentessa, desiderosa di scappare dalle grinfie del fidanzato oppressivo, Ulrico, aitante giocatore di football. Domenico mentirà alla giovane donna, spacciandosi per il suo amico Gabriele e raccontando di non essere sposato. Ulrico picchierà di santa ragione il povero Domenico che suo malgrado dovrà fare rientro a Roma dalla sua famiglia. Tuttavia Marianna rimane profondamente colpita dal modo d'essere affabile e gentile dell'uomo. Dopo alcuni giorni Domenico riceverà un'inaspettata chiamata da parte di Marianna, che trovandosi a Roma per qualche giorno, decide di voler passare una notte con lui. Per organizzare al meglio l'incontro, Domenico si farà prestare l'appartamento del suo amico Gabriele, raccontando alla moglie di dover partire per un nuovo viaggio di lavoro. Gabriele, dal canto suo, si presenterà a casa di Domenico con l'intento di sedurre sua moglie Elena. I piani di Domenico non andranno come lui aveva previsto. Purtroppo per lui non accadrà nulla con la bella Marianna, alla quale sarà costretto a rivelare la sua vera identità per via dell'inaspettato arrivo di un cardinale. Ben presto verrà a conoscenza del tradimento perpetrato dal suo miglior amico Gabriele con sua moglie Elena e dovrà inoltre subire la terribile ira di Ulrico, accecato dalla gelosia. Domenico verrà brutalmente scaraventato fuori dalla finestra dal giocatore di football, fidanzato di Marianna.

