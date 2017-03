COSIMO BARRA/ Paura delle novità? (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Amici 2017

COSIMO BARRA, L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BLU: PAURA DELLE NOVITÀ (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Tra poche ore ha inizio nella prima serata di Canale 5 l’emozionante avventura della fase serale del talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Tra i concorrenti che sono riusciti nell’impresa di prendevi parte c’è il giovane ballerino salernitano Cosimo Barra scelto nella squadra da Blu capitanata dalla celeberrima cantante friulana Elisa. In attesa di vederlo in diretta esibendosi nelle coreografie preparate per l’occasione, vi segnaliamo come il concorrente in una recente intervista rilasciata al ballerino Stefano De Martino durante la messa in onda del video che gli è stato dedicato per raccontare il suo percorso, ha rimarcato la propria gioia nell’aver centrato questo obiettivo e guardando a quello che succederà durante il serale ha aggiunto: “Voglio semplicemente vivere quello che succede, minuto per minuto”. Tuttavia, durante una recente lezione con la professoressa Titova ha mostrato una certa apprensione per l’inizio del serale, palesando un certo timore nei riguardi delle novità. Come se la caverà, dunque?

COSIMO BARRA, L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BLU: IL PERCORSO (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Il percorso ad Amici 16 del ballerino campano Cosimo Barra ha avuto inizio con il superamento della fase dei casting e relativa assegnazione del prestigioso banco. Per lui c’è stato l’immediato esordio nella prima puntata della fase pomeridiana andata in onda sabato 26 novembre. Un esordio abbastanza amaro in quanto è stato sconfitto dal proprio rivale Oliviero. La settimana successiva Cosimo è però riuscito a rifarsi ottenendo il primo successo della sua esperienza ad Amici nello scontro con Andreas. Negli appuntamenti immediatamente dopo la sosta natalizia Cosimo si è fatto trovare in splendida forma dimostrando una costante crescita in quanto a qualità artistiche e consapevolezza nelle proprie possibilità. Ha messo in fila tre vittorie di fila ai danni di Andreas Muller. Nonostante evidenti miglioramenti l’ingresso al serale è arrivato nell’ultima puntata pomeridiana ed ossia lo scorso sabato 18 marzo grazie al parare favorevole nei propri confronti da parte del professore Giuliano Peparini.

