CRANK/ Su Rai 4 il film con Jason Statham e Amy Smart

Il film è in onda su Rai 4 in seconda serata

CRANK, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Crank è il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 22.50. Una pellicola di genere azione realizzata in America nel 2006 distribuita nelle sale cinematografiche dalla 01 Distribution per la regia di Mark Neveldine e Brian Taylor. Nel cast sono presenti Jason Statham, Amy Smart, Josè Pablo Cantillo, Keone Young e Dwight Yoakam. La principale protagonista al femminile di questa pellicola è l’attrice ed ex modella americana Amy Lisley Smart. Nata a Topanga Canyon nell’anno 1976 dopo una prima parte di carriera vissuta esclusivamente nel mondo della moda, la Smart ha iniziato a dedicarsi al cinema esordendo nell’anno 1996 nel film A&P diretto da Bruce Schwartz. Nell’anno 1997 il suo primo film di maggior visibilità ed ossia Campfire Tales - Racconti del terrore diretto da David Semel, Martin Kunert e Matt Cooper. Nello stesso anno prende anche parte alla pellicola L’ultima volta che mi sono suicidato di Stephen Kay e al fantasy Starship Troopers - Fanteria dello spazio di Paul Verhoeven. Nel corso degli anni ha anche recitato in pellicole di maggiore successo come Road Trip di Todd Philipps, La battaglia di Shaker Heights, Starsky & Hutch, 12 volte Natale, Riflessi di paura e tantissimi altri ancora. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CRANK, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo a Los Angeles, Chelios Chev (Jason Statham) è sicario di professione che è al cospetto di una potente organizzazione criminale. Esperto e coraggioso, Chev viene ingaggiato per far fuori un noto boss che fa parte della triade di Chinatown e che risulta oramai di troppo in quelli che sono diventati gli affari loschi della città. Tuttavia, però, il sicario va incontro a grossi problemi quando a causa di una distrazione o debolezza o perché è stanco di questa sua vita da killer non riesce ad uccidere il boss cinese. La banda organizzata per cui lavora però è convinta che Chev abbia eseguito gli ordini e così arrivano nella sua casa e riescono ad iniettargli un pericoloso veleno di origine cinese che può essere fatale. Tuttavia, il sicario che conosce bene quel veleno sa che può essere rallentato se riesce a somministarsi dell’adrenalina e così inizia a fare uso di droghe. Questa per lui infatti rappresenta la sola possibilità di sopravvivenza per cercare di rimanere in vita. Ora, una volta salvo, il suo obiettivo diventa vendicarsi di quanto gli hanno fatto anche a scapito della sua stessa vita. Infatti inizia una sorta di inseguimento tra la polizia, i trafficanti nonché i componenti dell’organizzazione per la quale lavorava che porta alla morte di Chev inseguito ad una violenta caduta nel vuoto.

