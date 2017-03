D-TOX/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone e Polly Walker

Il film è in onda su Rete 4 in seconda serata

D - TOX, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST - D-Tox è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 23.20. Una pellicola cinematografica diretta da Jim Gillespie ed interpretata da Sylvester Stallone nel ruolo di protagonista. Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo di Howard Swindle Jitter Joint mentre gli altri interpreti presenti nel cast sono Polly Walker, Chalres Dutton e Kris Kristofferson. Il film D - Tox è suddiviso in due parti connesse, ma molto differenti tra loro. Nella prima viene descritta la vita e successivamente il declino dell'agente Malloy. Nella seconda il film si trasforma in un vero e proprio thriller. Ecco la trama del film nel dettaglio.

D - TOX, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - L'agente dell' FBI di Chicago Jake Malloy si ritrova suo malgrado ad indagare in merito ad un intricato caso di un serial killer di poliziotti. Purtroppo il prossimo obiettivo del maniaco seriale è proprio l'agente Malloy. A farne le spese per primi sono la compagna del poliziotto, barbaramente uccisa ed il suo miglior amico, nonché collega. In breve tempo gli eventi precipiteranno e lo stesso serial killer verrà ritrovato morto. Malloy in preda alla disperazione tenterà di porre fine alla sua esistenza ma verrà prontamente salvato dai suoi colleghi. Verrà quindi ricoverato in un centro specializzato nel recupero psicologico di poliziotti sottoposti a stress psichici eccessivi situato nel Wyoming ed immerso totalmente all'interno di un paesaggio innevato. Gli ospiti del centro sono tutti eccentrici e particolari. Nel bel mezzo di una terribile tormenta di neve, pian piano tutti i pazienti della clinica iniziano misteriosamente a morire. Malloy cercherà quindi di indagare per scovare il responsabile.

