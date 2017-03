DANIELE LIOTTI/ L’attore di Un passo dal cielo nei panni di giudice (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Daniele Liotti

DANIELE LIOTTI, L’ATTORE NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI 16, SERAL 25 MARZO 2017) - Daniele Liotti ad Amici 16 il serale: lo vedremo in televisione questa sera, sabato 25 marzo, nei panni del giudice. Mancano davvero poche ore per l'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi, mitico programma di Canale 5 dove giovani talenti si sfidano in ballo e canto. Per quest'anno si aggiunge al cast storico l'attore romano, impegnato sulla Rai nella fiction Un passo dal cielo 4 che è andata in scena con l'ultimo episodio proprio martedì 21 marzo 2017. Daniele Liotti sarà un giudice attento, preciso e meticoloso, analizzerà le performance di ballo e quelle di musica visto, dal momento che è un grande appassionato di rock. L'appuntamento è per sabato sera, 25 marzo, su Canale 5 a partire dalle 21.30 insieme a Maria De Filippi. Intanto scopriamo qualcosa di più su Daniele Liotti.

DANIELE LIOTTI, L’ATTORE NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5: COME SE LA CAVERÀ (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Questa ad Amici 2017 è la sua prima volta nei panni di giudice di un talent show: il pubblico non è abituato a vederlo in un reality, Daniele Liotti ha la fame di attore di teatro serio ed è estraneo al gossip ma scoprirlo il un ruolo nuovo fa piacere ai fan. Siamo sicuri che Liotti saprà divertirsi e divertire gli spettatori, il pubblico in sala e anche i suoi colleghi e che al tempo stesso riuscirà anche ad aiutare i giovani concorrenti di Amici. Anche lui, come loro, ha iniziato a recitare giovanissimo, saprà immedesimarsi negli artisti in gara, dare loro suggerimenti per migliorarsi e ovviamente riconoscere chi merita di arrivare in finale e vincere il programma di quest'anno. Maria De Filippi l'ha scelto proprio perchè Liotti è una persona perbene, un attore che si è fatto rispettare per il suo lavoro in teatro o in televisione e non ha mai dato adito a chiacchiere di gossip o scandali. Non vediamo l'ora di scoprire che giudice sarà: a stasera.

DANIELE LIOTTI, L’ATTORE NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5: IL DEBUTTO IN TV (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Daniele Liotti fa l'attore ormai da venti anni: al cinema, in teatro, in sala doppiaggio, è un artista esperto, navigato che saprà giudicare e riconoscere i talenti in gara. Nato a Roma, 45 anni, fisico statuario, attore e doppiatore romano, Daniele Liotti ha debuttato in televisione nel 1995 nella miniserie chiamata Non parlo più. Bravo, eclettico ma decisamente sottovalutato, al cinema lo abbiamo visto in film come Tutta colpa di Freud, del regista Paolo Genovese e La vita come viene, opera di Stefano Incerti dove ha lavorato al fianco di Claudio Santamaria. Attualmente è impegnato nella fiction di Rai 1, Un passo dal cielo 4: Liotti ha preso il posto di Terence Hill che per tre stagioni aveva portato la serie al successo.

