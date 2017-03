ELEONORA ABBAGNATO/ Finalmente un giudice all'altezza per il ballo! (Amici 16, 25 marzo 2017)

Eleonora Abbagnato, Amici 2017

ELEONORA ABBAGNATO, LA BALLERINA NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 25 MARZO 2017) - Eleonora Abbagnato, giudice ad Amici: la ballerina di danza classica sbarca al serale della scuola di talenti di Mediaset. Tutto pronto per il debutto su Canale 5 del serata del programma di Maria De Filippi che andrà in onda questa sera, sabato 25 marzo, a partire dalle 21.30. Eleonora Abbagnato, etoile palermitana e direttrice del corpo di Ballo dell'Opera di Roma, sarà uno dei quattro nuovi giudici del talent show che da oltre dieci anni sforna cantanti, attori e ballerini. Non perdetevi la prima puntata: ci saranno tantissime sorprese e ospiti famosi dello spettacolo italiano. E' la prima volta che Eleonora Abbagnato ricopre il ruolo di giudice in una trasmissione televisiva, il cast dei giurati è infatti stato del tutto rinnovato per questa edizione di Amici.

ELEONORA ABBAGNATO, LA BALLERINA NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5: CURIOSITA' (AMICI, 25 MARZO 2017) - Al settimanale femminile Vanity Fair Elenora ha recentemente dichiarato che suo marito Federico Balzaretti è bello, bravo ed è un amore di papà: è molto presente con i figli, non solo quelli avuti dal loro matrimonio ma anche dalle nozze precedenti. Anche Eleonora cerca di esserci sempre per i suoi bambini, anche se è decisamente difficile coniugare lavoro e famiglia. Proprio per il suo carattere materno e la sua preparazione eccellente nelle arti e nello spettacolo, crediamo che Eleonora Abbagnato sarà il giudice più competente di tutti: clemente quando sarà necessario, severa se dovesse essere indispensabile, la prima ballerina siciliana sicuramente darà preziosi consigli di danza e balletto classico. D'Altronde Eleonora è stata già in passato ed è tutt'ora una formidabile insegnante all'Opera di Roma.

ELEONORA ABBAGNATO, LA BALLERINA NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5: LA CARRIERA (AMICI, 25 MARZO 2017) - Eleonora è una ballerina e anche un'attrice italiana: attualmente ha smesso di ballare e si occupa della direzione artistica del corpo di ballo dell'Opera di Roma. Si è formata a Montecarlo, alla prestigiosa scuola della maestra Marika Bresobrasova: a soli 13 anni ha vinto il concorso DanzaEuropa ed è partita in tournée in Francia ballando ne La bella addormentata di Roland Petit. E' poi entrata nella secolare École de Danse dell'Opéra di Parigi dove si è diplomata: da allora ha calcato tutti i maggiori palcoscenici mondiali della danza classica e si è esibita anche in altri stili. E' stata prima ballerina per dieci anni, poi ha deciso di rallentare e dedicarsi alla famiglia, ma senza smettere del tutto il tutù che l'ha resa famosa in tutto il mondo. La bellissima Eleonora ha anche girato un film con i suoi conterranei, i comici di Palermo Ficarra e Picone, dal titolo Il 7 e l'8.

ELEONORA ABBAGNATO, LA BALLERINA NELLA GIURIA DEL TALENT DI CANALE 5: LA SUA VITA PRIVATA (AMICI, 25 MARZO 2017) - Eleonora è sposata dal 2011 con l'ex calciatore della Juventus, Federico Balzaretti, oggi commentatore sportivo di Sky. Dal loro amore sono nati Julia e Gabriel. La Abbagnato e Balzaretti si sono sposati nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo, in una cerimonia romantica che ha emozionato tutti i fan.

