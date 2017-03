ELISA/ Il coach della squadra blu perde il primo allievo (Amici 16, 25 marzo 2017)

Elisa, Emma Marrone Amici 2017

ELISA, LA CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BLU (AMICI, 25 MARZO 2017) - Sembrava essere tagliata fuori, invece Elisa sarà ancora una delle protagoniste assolute del Serale di Amici 2017, il talent di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, giunto alla sua 16 esima edizione. Ci sarà anche la cantante di Trieste nella fase finale del programma, la cui prima puntata è prevista per sabato 25 marzo, in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che la puntata è stata registrata in data domenica 19 marzo ed è per questo motivo, dunque, che tutti gli ospiti, le esibizioni e l'esito dello spareggio finale sono già noti al pubblico, o meglio, a coloro che hanno facilmente accesso a internet e leggono le anticipazioni.

ELISA, LA CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BLU: IL DUETTO CON EMMA MARRONE (AMICI, 25 MARZO 2017) - In occasione della prima puntata di questo sabato del Serale di Amici vedremo Elisa, coach della squadra Blu, impegnata nella prima prova della prima manche, che consisterà nell'ormai noto 'duetto con ospite'. Il primo ospite della serata è Emma Marrone. La cantante, vincitrice qualche anno fa di un'indimenticabile edizione di Amici, si ritrova così la sua ex collega. Elisa ed Emma, insieme, hanno guidato la squadra Bianca lo scorso anno, portando Elodie fino alla finale, per poi però perdere nell'ultima sfida contro il gigante buono Sergio Sylvestre. Elisa ed Emma canteranno insieme nella prima prova sulle note della canzone 'L'anima vola', uno dei tanti successi, recenti, della cantautrice triestina. Il punto, però, andrà alla squadra Bianca, con Morgan che sfiderà Elisa insieme ad Alessandra Amoroso sulle note de ''Il cielo in una stanza''.

La prima manche vedrà la squadra Blu di Elisa andare più volte in difficoltà. Saranno proprio i concorrenti dei Blu a perdere, costringendo Elisa alla prima scelta. Il coach della squadra deciderà di salvare, tra i concorrenti messi a rischio eliminazione dai Bianchi, Federica. La cantante ha ricevuto grandi elogi sia nella prima che nella seconda manche. Lo stesso Ermal Meta le ha fatto i complimenti in occasione del duetto con Jasmine Thompson, dicendole che aveva cantato meglio dell'ospite. Elisa si rituffa nella seconda manche contro la squadra Bianca con maggiore entusiasmo, consapevole che a rischio eliminazione c'è Michele. La seconda manche va decisamente meglio ai Bianchi, che si portano da subito sul 2-0 grazie ai punti di Vittoria e Riccardo (entrambi hanno battuto Thomas, uscito nettamente sconfitto dai due confronti). Elisa e la sua squadra conquistano la seconda manche e decidono di mandare a rischio eliminazione tra i concorrenti della squadra Blu Shady, Mike e Thomas. La sfida finale è tra Shady, non salvata dal coach e dai professori della squadra Blu, e Michele, eliminato provvisorio al termine della prima manche. Lo spareggio non sorride ad Elisa, costretta a vivere l'eliminazione del suo concorrente, Michele, per il quale si era spesa in prima persona nel corso dell'ultima puntata di sabato pomeriggio trasmessa su Canale 5. Michele perde contro Shady dicendo così addio al sogno del Serale, che si era conquistato a sorpresa nell'ultima registrazione.

ELISA, LA CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BLU: CHI SFIDERA'? (AMICI, 25 MARZO 2017) - Elisa, in occasione della seconda puntata del Serale, potrà contare soltanto su due cantanti, Federica e Riccardo. Tutti gli altri sono ballerini: Vittoria, Andreas e Cosimo. Non una bellissima situazione per la cantante, che rischia, perdendo, di affrontare le restanti puntate del Serale con un solo cantante (Federica), vista l'antipatia che Morgan ed Ermal Meta hanno per Riccardo.

