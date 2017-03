EMMA MARRONE/ La cantante duetterà con Elisa (Amici 16, puntata 25 marzo 2017)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, LA CANTANTE È OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI 16, 25 MARZO 2017) - Questa sera, sabato 25 marzo in onda su Canale 5 la prima puntata del Serale di Amici 16. Ospite della trasmissione la cantante Emma Marrone. L'artista è stata invitata da Maria De Filippi per presenziare al primo appuntamento con la fase finale del talent di Canale 5 di quest'anno. Un talent che ha avuto per diversi anni Emma protagonista assoluta. Prima in qualità di concorrente, avendo vinto un'edizione del Serale. Successivamente in qualità di coach della squadra Bianca, con cui ha affrontato numerosi avversari di primo livello, avversari tra virgolette comunque, vedi Elisa, Nek e lo stesso Miguel Bosè. Per la prima volta da quando esiste la figura di coach / direttore artistico della squadra Bianca o squadra Blu, Emma Marrone risulterà mancante. L'artista già da mesi aveva informato la padrona di casa Maria De Filippi sulla sua volontà di prendersi una pausa da Amici, dedicandosi maggiormente alla sua persona e alla sua carriera. La Marrone sarà ospite della puntata che sarà trasmessa questa sera. Insieme a lei ci sarà anche l'altra vincitrice storica di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso. Emma Marrone è chiamata a duettare con Elisa, coach della squadra Blu, con cui Elisa, ricordiamo, vinse l'edizione di due anni fa portando al successo Stash ed il suo gruppo (The Kolors). Dalle anticipazioni diffuse sul web, sappiamo che Elisa ed Emma duetteranno insieme nella prima prova della prima manche sulle note del brano 'L'anima vola'.

EMMA MARRONE, LA CANTANTE È OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: LA CARRIERA (AMICI 16, 25 MARZO 2017) - Emma Marrone è nata a Firenze nel 1984. Tra il 2009 e 2010 si concentra la svolta per la cantante, dopo la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, che vince, e il contratto che firma con la Universal Music Group. Da qui in avanti è un successo infinito. Nel 2011 e nel 2012 partecipa a Sanremo piazzandosi seconda (con i Modà) e prima l'anno successivo. Nel 2014 ha anche partecipato all'Eurovision Song Contest, classificandosi al 21 posto. Complessivamente ha pubblicato 4 album, più 1 collezione contenente le performance live. Il suo sito ufficiale è raggiungibile all'indirizzo emmamarrone.net.

© Riproduzione Riservata.