ERMAL META/ Sarà fischiato o osannato? (Amici 16, 25 marzo 2017)

Amici 2017

ERMAL META, IL CANTANTE E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 25 MARZO 2017) - Questa sera, sabato 25 marzo va in onda la prima puntata del Serale di Amici 16. Ricordiamo che la puntata è già stata registrata domenica 19 marzo, e dunque le anticipazioni su quanto accaduto in studio sono già state rese note. Tra i giudici del Serale di quest'anno c'è la new entry Ermal Meta, che Maria De Filippi ha conosciuto durante il Festival di Sanremo. Ermal Meta, piazzatosi in terza posizione, ha conquistato la fiducia della Maria 'nazionale', che lo ha voluto al Serale in qualità di giudice, al fianco di Ambra Angiolini, Daniele Liotti ed Eleonora Abbagnato.

ERMAL META, IL CANTANTE E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5: IL GIUDIZIO SU THOMAS (AMICI, 25 MARZO 2017) - Siamo forse di fronte ad uno dei giudici più competenti che il Serale di Amici abbia mai conosciuto. Il nuovo giudice di Amici, direttamente dal terzo posto del Festival di Sanremo, ha regalato un saggio della sua competenza e professionalità. Se vogliamo, Ermal Meta può essere considerato il 'Manuel Agnelli' di Amici. Un talent di Canale 5 che fa sempre più l'occhiolino ad X Factor, investendo Morgan della carica di coach della squadra Bianca, puntando su Shady, ex cantante del talent musicale Sky, ed ingaggiando Emanuel Lo, fidanzato di Giorga, che nel 2010 si occupò delle coreografie dell'ultima edizione trasmessa sulla Rai di X Factor. Corsi e ricorsi storici. Ermal Meta è stato chiamato più volte in causa per giudicare la prova sia dei cantanti che dei ballerini della fase finale di Amici 16. I giudizi di Ermal sono sempre stati imparziali e ricchi di contenuto, tanto da essere la vera sorpresa della prima registrazione. Avremo modo di accorgerci di questo nel corso della serata di questa sera, quando alle 21.10 su Canale 5 sarà trasmessa la prima puntata del Serale. Ermal Meta si è subito distinto per avere una posizione particolarmente critica nei confronti non soltanto di Thomas (squadra Bianca) ma sopratutto di Riccardo, colui il quale viene giudicato da molti come l'idolo delle ragazzine, e probabile vincitore della sedicesima edizione di Amici. Al termine di un'esibizione tra lui e Thomas, Ermal Meta ha attaccato pesantemente il giovane, paragonandolo ad un bicchiere di acqua fresca quando però non si ha sete. Dunque come se il cantante di Elisa, squadra Blu, in qualche modo desse fastidio al giudice. Ermal Meta non ha risparmiato critiche nemmeno nei confronti di Thomas, che ha perso diverse sfide nel corso della prima puntata di Amici. Evidentemente deve ancora rompere il ghiaccio, sebbene non sia assolutamente detto che riuscirà a far cambiare giudizio a Meta, che è parso piuttosto transigente sotto diversi punti di vista. Tra le cantanti apprezzate figurano invece Shady e Federica. La prima, appartenente alla squadra Bianca di coach Morgan, si è salvata allo spareggio finale contro Michele, il concorrente della squadra Blu. Non esattamente un inizio di Serale promettente per Shady, che almeno ha potuto incassare la preferenza di Ermal Meta. Ottimo debutto, al di là di ogni aspettativa, invece per Federica, le cui qualità sono state messe in mostra dallo stesso Ermal Meta, così come dagli altri giudici del Serale.

ERMAL META, IL CANTANTE E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5: THOMAS E RICCARDO, DUE CONCORRETI CRITICI (AMICI, 25 MARZO 2017) - C'è grande interesse nel vedere in azione Ermal Meta nel corso della seconda puntata. Il giudice dovrebbe mantenere le sue posizioni apertamente critiche contro due concorrenti della scuola, Thomas da una parte e Riccardo dall'altra. Riusciranno i cantanti a fargli cambiare idea?

