FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA / Il judoka si racconta su “Gente” (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Fabio Basile e Anastasia Kuzmina

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: IL SERVIZIO SU GENTE, IL POST (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) – Tra poche nella prima serata di Rai 1 va in onda un nuovo ed imperdibile appuntamento con la trasmissione Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci con il supporto di Paolo Belli e Valerio Scanu titolare della postazione social. Tra le coppie in gara c’è anche quella composta dal judoka campione olimpico a Rio De Janeiro, Fabio Basile e dalla ballerina professionista Anastasia Kuzmina. In attesa di vedere se le tante prove fatte nel corso della settimana gli permetteranno di fare meglio rispetto alla scorsa puntata, vi segnaliamo come il buon Basile abbia pubblicato sul proprio profilo Instagram un post per mettere a conoscenza i propri fans di un servizio che il settimanale Gente gli ha dedicato. Nel post si legge: “Correte in edicola a comprare Gente!!! Vi racconto un po’ di me e vi presento i miei genitori!! My Look #ballandoconlestelle #atletigolden #fijlkam #family #solocosebelle #gente #gossip #tv”. Tantissimi i Mi Piace conquistati dal post con altrettanti commenti di congratulazione per l’atleta italiano. Clicca qui per vedere il post.

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: MARIOTTO LI PREMIA CON UN 8 (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) – Nella puntata trasmessa lo scorso sabato 18 marzo nella prima manche il judoka Fabio Basile si è dovuto esibire, per regolamento, da solo con l’obiettivo di riconoscere dalla base musicale la tipologia di ballo e quindi proporlo. Fabio ha pensato ad un Jive, in realtà si trattava di un Boogie ma la presidente di giuria Carolyn Smith si è dimostrata clemente dandogli un buon cinque. Nella seconda manche il judoka al fianco di Anastasia Kuzmina ha presentato alla giuria ed al pubblico un samba tutto sommato abbastanza soddisfacente come del resto testimoniano i voti incassati dai vari giudici. In particolare la coppia si becca un 4 da Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith mentre per Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli l’esibizione è stata da 6. Decisamente migliore il voto incassato da Guillermo Mariotto che ha voluto premiarli con un 8 per un totale di 33 punti compresi i 5 ottenuti da Basile nella prima manche. Un risultato non eccezionale ma che comunque gli ha permesso di non essere a rischio eliminazione.

