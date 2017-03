FABIO CANINO/ Si placherà la polemica contro Alba Parietti? (Ballando con le stelle, 25 marzo 2017)

Ballando con le stelle 2017

FABIO CANINO, NELLA GIURIA NELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Fabio Canino dà della ridicola ad Alba Parietti, bufera sul giudice di Ballando con le stelle. Puntata davvero molto tribolata del varietà di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci: nell'appuntamento di sabato scorso, il giudice litiga con la showgirl e diventa protagonista di un battibecco acceso che si è trascinato per l'intera settimana e che non si spegnerà almeno fino a questa sera quando andrà in onda una nuova puntata del programma. Pioggia di commenti al vetriolo per Canino, insultato anche sui social network per la sua feroce critica alla Parietti. Ci sarà sicuramente un second round, l'appuntamento è per questa sera, sabato 25 marzo a partire dalle 21.30 per la quinta puntata di Ballando con le stelle. Intanto facciamo un breve riassunto di quello che è successo sabato scorso.

FABIO CANINO, LA POLEMICA CONTRO ALBA PARIETTI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Sabato scorso Fabio Canino ha rubato la scena alle coppie di ballerini vip insultando in maniera davvero eccessiva Alba Parietti con aggettivi come ridicola e fuori luogo: il giudice di Ballando ha definito il suo paso doble Malefica come ridicolo e ha attirato su di se i commenti negativi del pubblico e di Ivan Zazzaroni, altro giurato che ha stigmatizzato la valutazione fuori misura di Canino. Anche Milly Carlucci è dovuta intervenire per abbassare i toni. Ai veleni di Canino si sono poi aggiunti quelli di Selvaggia Lucarelli che ha parlato di goffaggine.

FABIO CANINO, UN GIUDICE SOPRA LE RIGHE? (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Fabio Canino è uno scrittore, un presentatore e un attore: tante competenze, almeno sulla carta, ma davvero poco successo. Eccezion fatta per la sua brevissima conduzione alle Iene Show, qualche programma radiofonico e un paio di spettacoli teatrali, il grande pubblico non lo ricorda per performance memorabili. Eppure Canino si atteggia da artista consumato, come se padroneggiasse per davvero il ballo, la danza, la musica e la recitazione: i suoi giudizi sono eccessivi, fuori misura, ben oltre il sarcasmo e il cinismo. Fabio risulta gratuito e cattivo nell'analisi delle performance dei ballerini vip, in particolare si accanisce su Alba Parietti che, da trenta anni calca le scene italiane e su Giuliana De Sio, tra le migliori attrici che abbiamo mai avuto al cinema e in teatro. Ballando con le stelle è uno show per famiglie, è un gioco televisivo nel quale alcuni personaggi famosi decidono di mettersi in gioco: non c'è bisogno di trascendere nel trash e nella cattiveria. Ma soprattutto Canino, così come Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, dovrebbero ricordare che dietro ogni ballerino famoso c'è un professionista, un danzatore che lavora ore e ore in sala prove per consentire questo show.

FABIO CANINO, IL SUO POST DI FACEBOOK E LE POLEMICHE (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Fabio Canino arriva nella puntata di questa sera piuttosto arrabbiato: dopo la sua critica, sia pure fuori misura, al balletto di Alba Parietti, la rete si è scatenata fino al punto da spingere Facebook a bloccare l'account del giudice. Canino aveva cercato di spiegare in un lungo post sul social network il vero significato dell'aggettivo ridicola, precisando di averlo riferito alla coreografia e non ad Alba. Ma i fan della ballerina vip lo hanno pesantemente insultato su Facebook, convincendo i gestori del social network a censurare il post. Canino ne ha poi scritto un altro nel quale spiegava l'accaduto e sottolineava di far parte di una giuria non tecnica, chiamata a intervenire sulle fasi dello spettacolo e non sulle competenze artistiche e di ballo dei danzatori vip. Sul finale del post, Fabio ha poi rinnovato l'appuntamento con Ballando con le stelle per questa sera, certamente, si tornerà a parlare della sua lite social e in diretta con la Alba nazionale.

