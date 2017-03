FABRIZIO CORONA / News: Silvia Provvedi bellissima e triste sui social, foto (Oggi, 25 marzo 2017)

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI SENTE LA MANCANZA DEL FIDANZATO? – Per Silvia Provvedi, l’attesa sta diventando snervante. Non è assolutamente facile per una ragazza aspettare che il fidanzato esca dal carcere per poter ricominciare una vita con lui. Eppure, Silvia Provvedi, pur essendo giovanissima, ha deciso di restare accanto a Fabrizio Corona, l’uomo che ama e con cui ha scelto di restare. La brunetta de Le Donatella, infatti, dopo aver conosciuto l’ex re dei paparazzi e aver trascorso con lui i medi successivi alla sua liberazione, ha scelto di restare al suo fianco anche quando si sono riaperte le porte del carcere. Silvia, infatti, continua ad essere ufficialmente la compagna di Corona, nuovamente in carcere dallo scorso ottobre. Ciò che, tuttavia, conta è che la Provvedi non è solo la fidanzata di Fabrizio sulla carta ma anche nei fatti. La Provvedi, infatti, si occupa in prima persona del figlio del compagno, Carlos, e segue da vicino la linea difensiva non perdendo un’udienza del processo in cui è imputato. Finora si è sempre dimostrata coraggiosa e speranzosa di poter presto riabbracciare Fabrizio ma, nell’ultimo post pubblicato sui social, Silvia appare più triste del solito. Sarà solo un caso o la situazione comincia ad essere pesante per una giovane donna? Cliccate qui per vedere il post.

