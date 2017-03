FEDERICA CARTA/ La preparazione con la coach (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Amici 2017

FEDERICA CARTA, L’ALLIEVA DELLA SQUADRA BLU: PRIMI APPROCCI VOCALI CON ELISA (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Riparte nella prima serata di Canale 5 il fortunato talent Amici 16 condotto come tradizione da Maria De Filippi con la prima puntata dedicata alla cruciale fase del serale. Le due squadre sono state composte e tra i concorrenti che sono riusciti ad entrare nelle fila della compagine blu capitanata da Elisa c’è la promettente cantante romana Federica Carta. In attesa di appurare se effettivamente la giovane cantante sia effettivamente la principale favorita alla vittoria finale come evidenziato da più portali web e dal mondo dei social, in questi giorni di preparazione Federica Carta ha avuto modo di aver un primo impatto con i metodi della propria coach Elisa. In particolare la giovane promessa romana ha passato un po’ di tempo in sala prove con l’affermata cantante friulana apprendendo diversi modi per riscaldare la voce e le corde vocali prima dell’esibizione e soprattutto come rendere ancora più valida dal punto di vista artistico la performance.

FEDERICA CARTA, L’ALLIEVA DELLA SQUADRA BLU: IL PERCORSO (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Il percorso della cantante Federica Carta all’interno della scuola di Amici 16 è stato segnato da tanta voglia di emergere e dalla capacità di dimostrare di avere tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Dopo la fase di casting Federica Carta è stata protagonista sin dalla prima puntata pomeridiana andata in onda il 26 novembre. Per lei vittoria facile contro Lo Strego ma nonostante questo in ragione della sconfitta della sua squadra si è ritrovata in una pericolosa sfida con l’esterno Matteo. La cantante ha tenuto a freno le proprie emozioni riuscendo a dare il meglio di sé vincendo la sfida e quindi mantenendo il banco. Federica Carta ha quindi messo in essere un filotto di quattro vittorie di fila ai danni di Giada, Shady, Alessio e Thomas dimostrando una volta di più di essere la principale favorita al successo finale. L’11 febbraio la sua permanenza è stata messa in forse da una nuova sfida con l’esterna Desirèe ma ancora una volta ha avuto la meglio. Ha avuto l’ufficialità del suo approdo alla fase serale l’11 marzo scorso con ingresso nella squadra dei Blu.

© Riproduzione Riservata.