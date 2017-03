GABRIEL GARKO / L’indigesto Tapiro d’oro e il ritorno in tv (Verissimo, 25 marzo)

Verissimo in onda su Canale 5

GABRIEL GARKO, L’ATTORE OSPITE SU RAI 3: L’INDIGESTO TAPIRO D’ORO (VERISSIMO, 25 MARZO) – Tra poche ore nel tardo pomeriggio televisivo di Canale 5 va in onda un nuovo gustoso appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nel suo salotto televisivo sfileranno diversi ospiti d’eccezione tra cui il noto attore italiano e sex symbol Gabriel Garko. Negli ultimi giorni Gabriel Garko è tornato alla ribalta per via delle dichiarazioni rilasciate dalla propria ex compagna, l’attrice Eva Grimaldi, la quale dall’Isola dei famosi gli ha lanciato delle frecciatine alquanto indigeste. Infatti, la Grimaldi ha sostenuto che la sua attuale compagna Imma Battaglia sarebbe molto più maschio di Garko. Dichiarazioni che hanno messo in moto l’apparato di Striscia la notizia ed in particolare con l’arrivo di Valerio Staffelli che vanamente ha cercato di consegnare all’attore italiano l’ormai celebre tapiro d’oro. Tra l’altro sembra che nel tentativo di dribblare l’inviato di Striscia la Notizia, Garko gli sia passato con una ruota della propria auto sui piedi causando un lieve dolore.

GABRIEL GARKO, L’ATTORE OSPITE SU RAI 3: LA DURA DISAMINA DELLA FALCHI (VERISSIMO, 25 MARZO) – Non è certamente un periodo eccezionale per l’attore Gabriel Garko che oltre ad essere stato suo malgrado oggetto delle attenzione di Valerio Staffelli per la consegna del tapiro d’oro in ragione delle dichiarazioni della Grimaldi, ha dovuto incassare in questi giorni anche una dura disamina di Anna Falchi sull’attuale momento professionale dello stesso Garko. La Falchi nel corso della trasmissione Sbandati in onda nella seconda serata di Rai 2 parlando di Garko, come riportato dal portale web IsaeChia.it, ha rimarcato: “Prima che facesse Sanremo era idolatrato da tutte le donne, un mito, il bello e impossibile. Si è troppo umanizzato, si è fatto vedere con le sue debolezze, ha dimostrato di non essere in grado di imparare a dire due battute, quindi non sappiamo come faccia ad interpretare intere fiction! Da lì c’è stato il tracollo di Gabriel Garko! Anche a livello di serate non se lo vogliono più prendere”.

© Riproduzione Riservata.