GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS/ Ripartono dopo i giudizi negativi (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le stelle 2017

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, LA COPPIA IN GARA: “QUELLA CON DE FELICE UNA STORIA SBAGLIATA” (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Tra poche ore va in onda nella prima serata di Rai 1 un nuovo gustoso appuntamento con il talent di successo Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci al fianco della quale c’è Paolo Belli e Valerio Scanu nella postazione social. Tra le coppie in gara c’è anche quella composta dalla nota attrice italiana Giuliana De Sio e dal ballerino di origini latino - sudamericane Maykel Fonts. In attesa di vedere se il lavoro fatto in sala prova nel corso della settimana abbia permesso di fare passi in avanti, vi parliamo di una recente intervista rilasciata dalla De Sio al settimanale DiPiù. L’attrice ha voluto raccontare del rapporto con il suo ex fidanzato Mario De Felice, di 25 anni più giovane di lei ed attualmente compagno di Karen Scadà. La De Sio ha sottolineato: “Si è comportato molto male con me. Preferisco non entrare nei particolari. Dico solo che la nostra era una storia sbagliata. E sono felice che sia finita”.

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, LA COPPIA IN GARA: UNA SECONDA MANCHE DA DIMENTICARE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Nella puntata trasmessa sabato 18 marzo nella prima manche l’attrice Giuliana De Sio è stata chiamata ad esibirsi da sola. L’obiettivo era quello di riconoscere dalla base musicale il genere di ballo e quindi interpretarlo. All’attrice napoletana è toccato un Charleston che ha riconosciuto immediatamente. Anche l’esibizione è stata positiva come del resto ha confermato prima Selvaggia Lucarelli parlando di una maggiore verve e quindi la Smith che ha valutato la prova con un buon 6. Nella seconda manche Giuliana De Sio si è esibita al fianco del ballerino Maykel Fonts in un Passo Doble. Purtroppo questa seconda esibizione ha fatto riaffiorare tutte le problematiche delle prime puntate con una De Sio in netta difficoltà. Tutto questo non è sfuggito alla giuria che ha valutato la prova in maniera abbastanza negativa. Ivan Zazzaroni le ha dato un 4, Fabio Canino e Carolyn Smith un 3 mentre la Lucarelli e Mariotto si sono trovati d’accordo con un pesante 2 per un punteggio complessivo pari a 20 (compresi i 6 punti della prima manche). Tuttavia, nonostante tutto, la coppia non si è ritrovata a rischio eliminazione.

© Riproduzione Riservata.