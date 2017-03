GIULIANO PEPARINI / Il tabù della danza per i maschi (Verissimo, 25 marzo)

Verissimo in onda su Canale 5

GIULIANO PEPARINI, IL BALLERINO OSPITE SU CANALE 5: TANTE DIFFICOLTÀ AD INIZIO CARRIERA (VERISSIMO, 25 MARZO) – Nel pomeriggio televisivo di Canale 5 viene trasmesso un nuovo ed atteso appuntamento con la trasmissione di approfondimento Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che si accomoderanno nel suo salotto televisivo c’è anche il noto ballerino ed attuale direttore artistico del talent Amici, Giuliano Peparini. Secondo le anticipazioni che stanno rimbalzando in questo ore nel mondo del web, Peparini nel corso dell’intervista rilasciata alla Toffanin ha parlato non solo dell’attuale edizione di Amici ma anche delle difficoltà che ha incontrato agli inizi della propria carriera ed in particolare per effetto dei pregiudizi della gente: “All’inizio è stata veramente dura. Ora i tempi sono cambiati, anche se c’è ancora un po’ il tabù della danza per i maschi. Io l’ho vissuto al massimo questo tabù. Ho vissuto tutte che cose che si vivono a quell’età: la presa in giro e la violenza verbale”.

GIULIANO PEPARINI, IL BALLERINO OSPITE SU CANALE 5: IL PESO NON È UN PROBLEMA PER LA DANZA (VERISSIMO, 25 MARZO) – Le anticipazioni rivelano anche una netta presa di posizione da parte di Giuliano Peparini nei confronti di quanto detto dalla collega Alessandra Celentano nei confronti dell’allieva Vittoria per un presunto problema di peso. Durante l’ospita a Verissimo e che tra poco vedremo sulle frequenze di Canale 5, Peparini ad un’espressa domanda sul peso ha sottolineato: “Il peso non è assolutamente un problema per uno che balla. Lo si vede anche nei lavori che faccio io, che ho sempre personaggi completamente diversi l’uno dall’altro. Oggi i giovani bisogna invogliarli. Se c’è un problema lo si risolve assieme, poiché tutto è risolvibile quando c’è voglia di fare e di riuscire”. Per onore di cronaca vanno ricordate le parole dette dalla Celentano dietro richiesta della De Filippi per capire il perché a detta dell’insegnante, Vittoria non potesse accedere al serale: “È una questione fisica innanzitutto è in sovrappeso. Prima non l’ho detto esplicitamente perché mi pare tanto evidente che diventa scontato”.

