GOTHAM 2 / Anticipazioni puntata 25 marzo 2017: il complotto di Silver contro Bruce

Gotham 2, in prima Tv su Italia 1

GOTHAM 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 25 marzo 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 2, in prima Tv aper le reti in chiaro. Sarà l'11°, dal titolo "Colpo di grazia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Gordon (Ben McKenzie) decide di incontrare Theo (James Frain) in carcere e gli assicura che si presenterà al suo proesso per assicurarsi che venga punito. Riferisce tuttavia a Leslie (Morena Baccarin), tempo dopo, di non essere convinto che Theo rimanga in carcere e le rivela di sentirsi male per essere in qualche modo responsabile della morte dell'agente. Intanto, l'Ordine inizia una serie di sacrifici e lasciano il primo corpo nella zona portuale, mentre Gordon e Bullock (Donal Logue) subiscono un attacco in un centro massaggi, dove c'è sstata una segnalazione. I due detective riusciranno così a catturare un adepto dell'Ordine, ma l'uomo si suiciderà all'istante. Senza via d'uscita, Gordon e Bullock accedono alle fogne, dove finalmente trovano la base operativa dell'Ordine e catturano un altro adepto. Grazie ad un inganno, Gordon riesce a fargli dire qualche frase e scopre che hanno intenzione di uccidere il figlio di Gotham. Il giorno del processo, James (Richard Kind) cambia la sua versione ed accusa Oswald (Robin Lord Taylor) del suo rapimento, permettendo quindi che Theo venga rilasciato. Gordon è furioso e lo colpisce in pieno volto quando il criminale continua con la sua farsa in pubblico. Due poliziotti lo scortano all'esterno, ma una volta qui lo narcotizzano e si risveglia al cospetto di Theo. Quest'ultimo gli rivela la storia della sua famiglia ed il suo obbiettivo: il suo cognome è in realtà Dumas, i costruttori di Gotham. L'Ordine si occupa inoltre di purificare la cittadina dalla corruzione grazie a dieci sacrifici: l'ultimo sarà quello del figlio di Gotham. A salvare il poliziotto sarà Oswald con i suoi sicari. Nello stesso momento, Selina (Camren Bicondova) rivela a Bruce (David Mazouz) di sospettare di Silver (Natalie Alyn Lind) ed insieme organizzano un piano per smascherarla. Bruce si fa rapire infatti assieme alla ragazza da un complice, che finge di sottoporli a delle torture perché Selina riveli il nome del killer dei Wayne. Si convincerà a parlare solo dietro la minaccia di perdere le dita e rivelerà il nome di Malone. Più tardi, Bruce rivela a Selina di provare dei sentimenti per lei, ma non riceve risposte chiare. Alfred invece si scontra con Tabitha (Jessica Lucas) ed è costretto a scappare. Theo invece entra indisturbato nella villa dei Wayne ed annuncia a Bruce che è lui il figlio di Gotham.

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 MARZO 2017, EPISODIO 11 "COLPO DI GRAZIA" - Dopo essere fuggito a bordo di un autocarro, Alfred si ritroverà a dover sfuggire ai criminali in una discarica. Lucius invece trova alcuni dati sulla caverna segreta di Wayne, ma scopre che Bruce non c'è. Si trova infatti nelle mani di Theo e Padre Creel, che intendono sacrificarlo. Gordon invece si risveglia a casa di Nygma, dove trova anche Oswald, nascosto agli occhi della Polizia in seguito alla misteriosa scomparsa di Theo. Intanto, Barnes emette un mandato di cattura su Gordon ed interroga Leslie su dove trovarlo. Grazie all'aiutto di Oswald, il poliziotto si ricongiunge con la fidanzata e le chiede di fuggire dalla città, ma Leslie vorrebbe che partissero insieme. Intanto, Theo ha una discussione con Silver, perché crede che manifesti troppo la sua debolezza. La ragazza decide quindi di dimostrargli che si sbaglia e cerca di manipolare Bruce, ma il ragazzo lo intuisce. In un secondo momento, Silver deciderà invece di aiutare Bruce a fuggire, ma verranno fermati da Theo.

