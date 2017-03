GUILLERMO MARIOTTO/ Il pregiudizio su Alba Parietti (Ballando con le stelle, 25 marzo 2017)

Ballando con le stelle 2017

GUILLERMO MARIOTTO, I SUOI VOTI SULLE ESIBIZIONI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Guillermo Mariotto nella prima parte della puntata di Ballando con le stelle di sabato 18 marzo sembra essere molto entusiasta per la prova a sorpresa, che metterà a dura prova i concorrenti. Le coppie, infatti, vengono scisse: i maestri vengono portati in sala delle stelle, e tutti i concorrenti vip vengono fatti accomodare ai tavolini a bordo pista; dove ognuno di loro sarà chiamato a ballare uno stile studiato ma su una musica diversa, e dovranno non solo indovinare che ballo è, ma dovranno andare a tempo e fare spettacolo.

Mariotto trova Martina Stella molto preparata nel merengue, anche se ha ballato con una mano legata è riuscita a fare un'ottima esibizione; infatti Mariotto esclama che le legherebbe entrambi le mani. Quando fa ingresso in pista Fabio Basile, Mariotto gli dice che lo vorrebbe campione non solo nel judo, ma anche in pista; quindi lo sprona per avere dei risultati in più, cosa che invece non fa con Simone Montedoro, che nella sua salsa, lascia scoprire una delle sue sfumature: la sensualità, che Mariotto subito nota. Quando tutti i giudici si trovano a giudicare in modo negativo Antonio Palmese, Mariotto è l'unico a constatare una punta di imbarazzo nella sua esibizione. La gara si fa dura, e si continua con l'esibizioni di coppia, che i concorrenti avevano preparato durante la settimana, e quando tocca a Giuliana De Sio, Mariotto non riesce a spiegarsi perchè l'attrice non riesce ad emergere nel ballo, quando poi è stata molto fortunata ad avere al suo fianco Maykel Fonts, ballerino cubano, di grande spessore.

Nell' assolo Simone Montedoro era piaciuto a Mariotto, ma nell'esibizione del free style, in coppia con la sua maestra, Simone non ha soddisfatto le aspettative del giudice, che d'accordo con Selvaggia Lucarelli, lo giudica più moderno rispetto le altre coreografie, ma bisogna lavorare ancora tanto per poter dare il meglio in pista. Mariotto, inoltre, aggiunge che l'attore gli sta pure simpatico, ma ha trovato la coreografia molto confusionale. Se nella prima esibizione di Antonio Palmese notava l'imbarazzo negli occhi e nei passi, nel ballo in coppia con Samanta, trova che l'esibizione è frenata a causa della scelta di Palmese, di non indossare scarpe da ballo, ma scarpe sportive. Giudizio positivo, invece, per il samba di Fabio Basile, dove Mariotto si complimenta con lui e con il suo stile innovativo, capace di fondere la danza con il judo; ed è proprio Fabio a decidere come fondere queste due discipline.

GUILLERMO MARIOTTO, CONTRO ALABA PARIETTI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Disastro unico per Alba Parietti, che viene giudicata male dall'intera giuria, e Mariotto non aggiunge altro in quanto i suoi colleghi hanno già detto abbastanza; non ci sono progressi e la coreografia non ha aiutato Alba ad emergere. Inizia così una breve discussione tra Alba e la giuria. Alba fa notare che la giuria, escludendo Carolyn Smith e un pò Zazzaroni che di ballo ne capisce, gli altri giudici potrebbero comportarsi meglio ed usare termini appropriati alla gara, e farlo soprattutto per rispettare i maestri che lavorano duro insieme ai loro ballerini, la sartoria che svolge una grandissimo lavoro dietro le quinte, l'orchestra che crea arrangiamenti per poter far ballare le coppie in gara, e Milly che durante la settimana è sempre presente nelle prove. Alba sottolinea che alcuni di loro hanno dei pregiudizi, come ad esempio Mariotto che pronostica di darle uno 0 ancor prima di ballare. L'acceso diverbio continuerà nella puntata di questa sera o Alba Parietti riuscirà a lasciarli senza parole? Non resta che aspettare la quinta puntata di Ballando con le stelle che andrà in onda oggi, in prima serata su Rai 1.

