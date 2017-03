George Leonard ad Alta infedeltà/ Video: ecco la storia raccontata dall'ex del Grande Fratello

George Leonard Alta infedeltà

Il gieffino George Leonard ad Alta infedeltà, ecco la storia raccontata su Real Time - George Leonard non ha perso il vizietto della tv e i suoi fan sono riusciti finalmente a rivederlo in onda, ma dove? Uno dei protagonisti della mitica decima edizione del Grande Fratello è tornato in tv, ad Alta Infedeltà, il famoso programma di Real Time in cui una coppia racconta la propria storia di tradimenti. E' stata sorpresa di molti ritrovarsi davanti George Leonard protagonista della storia ma non della sua. Chi si aspettava di vedere Carmela Gualtieri dall'altro lato magari pronta a raccontare una losca storia magari proprio quella che ha portato alla loro separazione si sbagliava e di grosso. L'ex gieffino era lì come attore nei panni di Jerry, un uomo che, dopo aver subito un tradimento da parte della moglie, ha deciso di perdonarla. Fin qui tutto bene se non fosse che poi lui stesso è diventato un traditore seriale. I fan dell'ex gieffino sono stati felici di rivederlo in tv e magari tutte le critiche e i complimenti arrivati dopo la messa in onda della puntata potrebbero riaccendere i riflettori sull'eccentrico personaggio, lo rivedremo in tv magari proprio sulla stessa rete che lo ha lanciato con il Grande Fratello? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni ma mai dire mai. CLICCATE QUI PER VEDERE LA PUNTATA CON GEORGE LEONARD PROTAGONISTA.

© Riproduzione Riservata.