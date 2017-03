HEAT, LA SFIDA/ Sul Nove il film con Al Pacino e Robert De Niro

Il film è in onda sul Nove in prima serata

HEAT - LA SFIDA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Heat - La sfida è il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola americana di genere thriller e azione, prodotta nel 1995 dalla casa cinematografica Regency Enteprises e distribuita ai botteghini e nel mercato dell’home video dalla Warner Bros con la regia di Michael Mann, che si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast del film sono presenti diversi interpreti di grande spessore come Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voigt e Tom Sizemore. Questa pellicola ha ottenuto un buon riscontro di pubblico in fatto di incasso ai botteghini: per la precisione, è risultato essere il 25esimo dell’annata con un incasso di 187 milioni di dollari. In fase di casting era stato scelto per interpretare il personaggio di Chris l’attore canadese Keanu Reeves ma per una serie di questioni non se ne è fatto più nulla, il personaggio è stato poi assegnato a Val Kilmer. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HEAT - LA SFIDA, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Neil McCauley (Robert De Niro): un vero e proprio professionista del crimine. La sua maggiore peculiarità è quella di essere capace di uscire da ogni situazione, anche la più pericolosa, in meno di trenta secondi. Neil è a capo di una banda composta di tre rapinatori che sono molto violenti, ma allo stesso tempo fragili. Un poliziotto di nome Vincent Hanna (Al Pacino) che ha diversi problemi sentimentali, si mette sulle loro tracce: infatti, quando Neil McCauley e i restanti compagni assaltano e rapinano un furgone blindato uccidendo tre poveri agenti, il poliziotto si arrabbia tantissimo e si mette ad inseguirli, certo di volerli catturare a tutti i costi. Grazie alle sue capacità e al suo coraggio riesce anche ad identificarli, conosce quindi ogni cosa di loro. La sola cosa che gli rimane di fare è di incastrarli. Ne nasce quindi una importante lotta di sopravvivenza, con ciascuno impegnato a fare quanto più gli è possibile. Per la prima volta però, cacciatore e preda iniziano a creare una sorta di legame istintivo in cui ciascuno dei due è ben consapevole che alla fine è necessario arrivare ad uno scontro finale nel quale solo uno dei due potrà avere la meglio.

