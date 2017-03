Il Segreto/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Camila sconvolta, perché Lucia abbraccia Hernando?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LUCIA TRA LE BRACCIA DI HERNANDO! - Tempi molto duri attenderanno Camila nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. La presenza di Lucia a Los Manantiales comincerà, infatti, a farla sentire non necessaria sia al marito che a Beatriz: entrambi sembreranno ammaliati dai modi della nuova arrivata, pendendo completamente dalle sue labbra e credendo a qualsiasi sua dichiarazione. La situazione sembrerà persino destinata a peggiorare quanto la signora Dos Casas rientrerà a casa, trovando Lucia tra le braccia di Hernando. I tentativi di conquista della cubana, infatti, si faranno sempre più chiari anche se il marito di Camila non sembrerà quasi accorgersene. Quanto accaduto causerà una grande depressione nella padrona di casa, preoccupata che il marito si stia innamorando di un'altra donna. Distrutta per gli ultimi avvenimenti Camila finirà per restare vittima di una febbre altissima e incomprensibile. E se fosse causata dagli strani rituali della pericolosa Lucia?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 25 MARZO: CHI SARA' LA VITTIMA DELL'ATTENTATO? - La puntata de Il Segreto di ieri sera ha messo Hernando di fronte ad un bivio: avviserà o meno Severo che potrebbe essere la prossima vittima di un attentato? L'uomo non saprà che fare, diviso dall'odio verso colui che non ha fatto nulla per salvare i Mella dalla morte, e la consapevolezza dei rischi corsi dal suo nemico. In attesa di capire quale via seguire, Hernando sembrerà improvvisamente molto docile nei confronti di Santacruz, lasciando il nemico e tutti i suoi familiari stupiti di fronte ad un tale cambiamento. Sarà solo una strategia per scoprire la strada giusta da seguire? Nel frattempo la notizia di un possibile attentato a Puente Viejo verrà confermata anche dall'inaspettato ritorno del sergente Longinos, convinto che l'attentatore potrebbe essere qualsiasi abitante del paese. Il fatto desterà la preoccupazione di Raimundo, convinto che Donna Francisca potrebbe trovarsi presto in grossi guai. Per questo deciderà di avvisarla prima che sia troppo tardi...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 MARZO: HERNANDO SEMPRE PIÙ VICINO A BEATRIZ - A Puente Viejo incombe una minaccia e anche se nelle ultime puntate de Il Segreto tutti gli abitanti del celebre paesino si sono concentrati sul morbillo, molto presto un nuovo evento sconvolgerà il corso delle loro vite. Hernando ha infatti scoperto che alcuni ribelli hanno intenzione di attaccare il cuore del paese attentando alla vita di uno dei personaggi più facoltosi, Severo Santacruz, ma, almeno per il momento, Dos Casas si è ben guardato dal rivelare al suo rivale quanto scoperto. La sua decisione potrebbe cambiare per sempre il corso degli eventi, ma riuscirà Dos Casas a fare la scelta giusta mettendo da parte il rancore? Anche Donna Francisca, da sempre acerrima nemica dei Santacruz, ha messo a punto un piano per distruggere Severo, qualcosa di molto misterioso che ha insospettito anche Mauricio, sinceramente preoccupato per i propositi della sua padrona. A Los Manantiales, invece, Camilla ha fatto la sua scelta e, dopo aver deciso di salvare il suo matrimonio, ha chiesto a Elias di farsi da parte e dimenticare il bacio di qualche tempo prima. Il chimico, che per il momento sembra aver accettato la sua richiesta, è ancora convinto di poterla conquistare e di certo nelle prossime puntate farà di tutto pur di arrivare al suo proposito. Protagonisti assoluti della maxi puntata di ieri, Carmelo e Mencia, che nel corso di un appuntamento romantico si sono scambiati un tenero bacio. L'illustratrice, però, sembra non voler guardare al futuro e, nonostante l'affetto che la lega a Carmelo, per il momento vuole concentrarsi solo sul presente. Nell'appuntamento che Canale 5 manderà in onda oggi, Mencia sarà sempre più convinta di dover lasciare Puente Viejo e questo suo atteggiamento metterà in allarme Severo, sempre più preoccupato per il suo fedele braccio destro Carmelo. Buone notizie in arrivo, invece, a Los Manantiales, dove i preparativi per il compleanno di Beatriz avvicineranno Hernando alla sua nuova famiglia. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 27 MARZO: E' SCONTRO TRA FRANCISCA ED EMILIA? - Lunedì comincerà in Spagna una nuova avvincente settimana di programmazione de Il Segreto, nella quale il ritrovamento di Raimundo ancora in vita sarà più che mai la trama principale. Emilia proseguirà nella sua vendetta verso Francisca, da lei ritenuta colpevole dell'attentato della chiesa. Per questo ha deciso di denunciare la donna, che ora dovrà fare i conti con le indagini della Guardia Civile. Sarà lo stesso Onesimo a recarsi nella Casona per informare la Montenegro delle ultime novità che potrebbero metterla nei guai anche durante la Legge. Nel frattempo, ci sarà molto da discutere su chi si dovrà occupare della convalescenza del malato: per Francisca la villa sarà il posto migliore in cui l'amato potrà essere accudito. A sorpresa, persino Alfonso sarà d'accordo con questa prospettiva, anche se per lui sarà impossibile esprimere tale giudizio di fronte alla moglie. Chi delle due donne avrà la meglio? A farne le spese sarà proprio Raimundo, le cui condizioni di salute continueranno ad essere molto gravi?

