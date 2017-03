ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed. 12, news: Moreno vs Eva, fine dell’idillio per i naufraghi primitivi?

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: MORENO VS EVA, LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA - Fine dell’idillio per i due protagonisti solitari dell’Isola dei Famosi 2017 dove, a pochi giorni dallo sbarco di Eva Grimaldi sulla spiaggia dei “primitivi”, si respira un’aria tutt’altro che amichevole. Moreno, messo alla prova dalle numerose difficoltà previste dal nuovo percorso evolutivo, ha cercato di fare il possibile per mantenere la promessa fatta ad Alessia Marcuzzi nel corso dell’ultima puntata, quando ha assicurato al pubblico di Canale 5 che si sarebbe preso cura della nuova arrivata in maniera amorevole. Nel tentativo di tenere fede alla parola data, Moreno si è ritrovato a combattere contro le intemperie, arrivando a proteggere il fuoco con il proprio corpo, un gesto prontamente sottolineato alla sua compagna di avventura, che per tutta risposta ha cercato di minimizzare quanto fatto dal rapper fino a ora. “Eh, capirai!”, ha infatti esclamato Eva Grimaldi, ma il diverbio, che ha ben presto preso il posto della quiete faticosamente raggiunta, si è concluso poco dopo con una nuova tregua. Stesso destino per i naufraghi che popolano l’isola dell’Homo Sapiens, dove si respira un clima assai teso a causa dei recenti contrasti fra Malena e Samantha De Grenet. L’attrice hard, stufa della situazione assai incresciosa, ha deciso di affrontare la “regina” e chiedere delle spiegazioni su quella nomination inaspettata ai suoi danni. La De Grenet, per tutta risposta, ha scaricato la responsabilità su Simone Susinna, un gesto che ha consentito alle due naufraghe di raggiungere un nuovo armistizio.

