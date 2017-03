IVAN ZAZZARONI/ Quali saranno i voti della serata? (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le stelle 2017

IVAN ZAZZARONI, GIUDICE AL TALENT: I SUOI COMMENTI SUI CONCORRENTI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Ivan Zazzaroni giudice di Ballando con le stelle 2017: stasera, sabato 25 marzo 2017, sarà in scena per il quinto appuntamento con il talent. La settimana scorsa, quando Martina Stella è scesa in pista, costretta a ballare senza Samuel per la sfida a sorpresa, e con una mano legata per via del suo incidente subito in sala prove, Zazzaroni senza peli sulla lingua afferma che la Stella può ballare qualsiasi cosa, in quanto oltre ad essere molto brava e anche molto bella. Stessa situazione e stesso giudizio per la modella russa Xenia. Simone Montedoro balla una salsa, ma per l'esibizione con Alessandra è truccato, e allora Zazzaroni vedendolo libero in pista, da solo, gli dice che quell'esibizione non è stata malvagia anche se lui era un mix tra Wolverine e un ladro di appartamenti. Zazzaroni non nasconde l'interesse che prova durante tutte l'esibizioni di Oney Tapia, che trova ogni volta migliorato ed incredibilmente bravo nelle sue esibizioni. È il turno delle performance in coppia, e Martin Castrogiovanni sembra piacere a Zazzaroni. Antonio Palmese ha deciso di scendere in pista senza scarpe da ballo ma con delle "superga", e Zazzaroni è costretto ad ammettere che forse che quelle scarpe lo hanno frenato nell'esibizione. Al giudice non piace il samba di Fabio Basile, ma vede inveve migliorato Fausto Leali: nella sua perfomance, in particolare, nota che sono presenti tutti i passi base del tango. Quando Xenia balla insieme a Raimondo Todaro il free style, Zazzaroni felice la guarda e le dice che di sicuro non tornerà a casa dopo quella brillante prova. Solite discussioni quando Alba Parietti balla il suo paso double: Zazzaroni la trova molto elegante nelle prese, ma forse un po' nervosa nel complesso. Il charleston di Christopher Leoni non fa invece impazzire impazzire Zazzaroni, che consiglia alla maestra della coppia di farlo ballare di più e coprirlo meno, in quanto i giudici comunque dovranno giudicare il lavoro svolto di Christopher, perchè quello di Ekaterina lo conoscono molto bene, e sanno che in pista è davvero una bravissima.

IVAN ZAZZERONI, LE SUE PREFERENZE CAMBIERANNO? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Ivan Zazzaroni è diventato giudice di Ballando con le stelle dopo aver partecipato come concorrente insieme a Natalia Titova. Nella maggior parte dei suoi giudizi cerca di essere obiettivo e di mettere a conto non solo l'esibizione, ma tutto ciò che c'è dietro, in quanto ha provato quelle sensazioni da concorrente e capisce benissimo come ci si sente ad essere giudicati dopo una settimana di duro lavoro. Zazzaroni continuerà a giudicare eccellenti le bellissime Martina e Xenia? Troverà dei miglioramenti in Palmese e Basile? Apprezzerà il lavoro di Simone Montedoro e Martin Castrogiovanni? Per conoscere tutte le risposte bisognerà attendere la nuova puntata di questa sera Ballando con le stelle 2017.

